雷軍年薪至少451億元台幣　小米：全為股權沒現金且已捐作公益

▲ 小米創辦人雷軍。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

小米集團8日公布上市後首份年報，年報中披露小米薪酬最高的一名僱員年薪至少有451億元台幣，經由小米發言人證實，此人即是小米董事長雷軍，薪酬佔比58%，而小米也發布公告指出，這些金額是上市前董事會給予的股權獎勵，現已轉作公益用途。

綜合陸媒報導，小米當年薪酬總支出是171.1億元（約786億元台幣），而雷軍年薪至少達98.18億元（約451億元台幣），薪酬佔比58%，超過小米公司薪酬一半。對此，小米公關部總經理徐潔雲回應稱：「是上市前董事會給予的2%股權的獎勵，這是個業內慣例，比例在同業內看也不算高，且這部分股權獎勵並未變現。這裡的數字只是按照對應股權的價值做計算而已。」

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小米在上市前夕，給雷軍發了約6400萬股小米B類普通股作為股權激勵，這些股份佔總股本大約2%，當時價值接近99億元人民幣（約454億元台幣），目前則是約98.27億元人民幣（約453億元台幣）；小米指出，像是京東等公司在上市前，也有給創始人股權激勵的操作。

小米公告指出，相關股份仍由雷軍所持有並未售出，雷軍承諾將相關股份於扣除任何應付稅項後全數捐贈用於公益用途。而在今（2019）年1月初，雷軍在對外承諾繼續鎖定公司股票一年的同時，也宣布將他在上市前獲得的股權激勵，全部捐贈與慈善基金用於慈善用途。

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