普生首季營收年增3.27％　第2季中東3200萬元大單出貨

▲普生總經理林孟德。（圖／普生提供）

記者姚惠茹／台北報導

普生（4117）今天（10日）公布2019年3月合併營收達新台幣1886萬元，年減30.05%；累計今年首季營收達新台幣5474萬元，年增3.27％，主要是受惠美國實驗室訂單需求大幅增加影響，展望今年第2季，已經接到中東客戶大單，後續出貨可望挹注營運。

普生首季營運不畏過年假期工作天數較少的負面影響，繳出逆勢成長表現，主要是受惠美國Danner Laboratory臨床實驗室貢獻整體營運挹注，同時，普生也在第一季接到中東伊朗客戶(Arvin Pazhoohan Noor)的3,200萬元的A,B,C, HIV大單，並將在第2季開始陸續出貨，可望貢獻整體營運。

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普生表示，過去在肝病毒檢測、肝纖維化與肝癌等相關檢測業務上，累積長達35年的研發和銷售經驗，並且擁有多項國際臨床試劑標準認證，產品更具有高檢測精準度，以及生產成本上的競爭優勢，成為順利切入中東市場並逐步擴大業務的重要基礎。

普生指出，以去年中東市場整體營收達1000萬元來看，這次接獲新訂單需求不但有機會把普生在中東的業務基礎進一步放大，並有機會進一步將成功經驗複製到其他第三世界國家，創造未來海外業務的良好成長動能。

展望2019年第二季，普生看好今年體外診斷及伴隨式診斷兩大業務，將有較為明顯的表現，其中海外業務仍將扮演今年貢獻整體營運的重要來源，接著在國內包括C肝新藥開始納入健保全面給付後，將更有利於檢測業務的拓展。

此外，D肝檢測試劑及自動化系統檢測設備已經和台大、成大、奇美等各大醫院、門診密切合作，有望支撐普生未來在體外診斷及伴隨式診斷業務持穩推進，貢獻普生整體營運穩健成長。