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大環境不佳！京東裁員8％　逾12000名員工

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▲▼京東集團。（圖／CFP）

▲京東集團。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國大陸知名企業京東傳出將進行大規模裁員，一次將裁員8％，約12000名員工，對這間年收入670億美元的電商公司來說，是史無前例的舉動。

據外媒《The Information》報導，目前京東全球約有15萬名員工，但消息人士指出，該公司計畫要裁員8％，約12000名員工，雖然目前仍不清楚該公司將如何分配裁員比例，但預計這波裁員將影響到該公司北京總部的團隊以及負責倉儲業務的員工。

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報導指出，該公司創辦人兼執行長劉強東去年在美國明尼蘇達州被捕後，該公司股價因而受到波動，再加上大環境不佳，以及競爭對手的激烈競爭，在在都影響了該公司的發展。

上週該公司的高階管理人員在一場會議向10多位經理提到，該公司將對員工進行調整，目前約5000人的業務團隊可能必須要裁撤一半。其實不只京東有這樣的計畫，隨著中國大陸經濟成長出現放緩，許多中國大陸的科技公司都計畫採取類似的措施，例如騰訊已在上月將大約10％的管理階層進行裁員或降級，滴滴出行則在2月決定要裁員15％。

京東發言人對此回應表示，「我們不會對公司內部事情發表評論，但京東一直以來都是一個充滿競爭的工作場所，公司將會尋求與公司有相同渴望和價值觀的員工。」京東近期也有多位高管走人，包含CTO張晨、CLO隆雨以及4日請辭的首席公共事務官員藍燁。

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關鍵字：京東,電商,裁員,劉強東

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