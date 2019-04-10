蘋果西打母公司爆淘空疑雲　顧立雄：確實有些疑義

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司，因會計師對其財報出具無法表示意見，從8日開始股票停止交易。其中大飲近年來有3筆不動產交易資金流動異常。金管會主委顧立雄今天(10日)表示：「幾筆土地交易讓會計師沒有辦法出具意見的程度，大飲要想辦法做完整說明，相關交易從目前通報來看確實有些疑義。」

大飲財報沒有會計師背書，主要是大飲在去年第3季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人的重大交易，此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。

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今天立法院財委會考察期交所，金管會主委顧立雄會前受訪表示，會計師嚴格把關這是對的，會計師體認自己的責任確實查核，出具保留意見這是不錯的。針對大飲這個案，幾筆土地跟關係企業之間交易，讓會計師沒有辦法出具意見的程度，公司要想辦法做完整說明，「相關交易從目前通報來看確實有些疑義。」

財信傳媒董事長謝金河8日也指出，大飲所揭露的兩個獨董，分別為林偉強和蘇芸樂，近日才發現這兩位分別是國信食品的代恊理及經理，謝金河痛批：「公司找兩個低階職員當獨董，主管單位才說『獨董都是自己人』，這不是馬後炮？」他直指，台灣的兩個政黨不斷深化獨董制度，給政客經營政商關係合理化的護身符，這是台灣政治腐敗之源。

顧立雄則回應，這不是獨董制度的問題，而是獨董人選的問題，大飲選舉獨董的問題讓人家質疑，因為是選關係企業的曾經受僱人，獨董角色沒有在這地方發揮，但是不代表獨董制度不應該力求貫徹，我們認為應該要去加強獨董制度。