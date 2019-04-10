　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

蘋果西打母公司爆淘空疑雲　顧立雄：確實有些疑義

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司，因會計師對其財報出具無法表示意見，從8日開始股票停止交易。其中大飲近年來有3筆不動產交易資金流動異常。金管會主委顧立雄今天(10日)表示：「幾筆土地交易讓會計師沒有辦法出具意見的程度，大飲要想辦法做完整說明，相關交易從目前通報來看確實有些疑義。」

大飲財報沒有會計師背書，主要是大飲在去年第3季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人的重大交易，此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。

請繼續往下閱讀...

今天立法院財委會考察期交所，金管會主委顧立雄會前受訪表示，會計師嚴格把關這是對的，會計師體認自己的責任確實查核，出具保留意見這是不錯的。針對大飲這個案，幾筆土地跟關係企業之間交易，讓會計師沒有辦法出具意見的程度，公司要想辦法做完整說明，「相關交易從目前通報來看確實有些疑義。」

財信傳媒董事長謝金河8日也指出，大飲所揭露的兩個獨董，分別為林偉強和蘇芸樂，近日才發現這兩位分別是國信食品的代恊理及經理，謝金河痛批：「公司找兩個低階職員當獨董，主管單位才說『獨董都是自己人』，這不是馬後炮？」他直指，台灣的兩個政黨不斷深化獨董制度，給政客經營政商關係合理化的護身符，這是台灣政治腐敗之源。

顧立雄則回應，這不是獨董制度的問題，而是獨董人選的問題，大飲選舉獨董的問題讓人家質疑，因為是選關係企業的曾經受僱人，獨董角色沒有在這地方發揮，但是不代表獨董制度不應該力求貫徹，我們認為應該要去加強獨董制度。

ET快訊
2019台北米其林公布！首家餐廳勇摘一星
花蓮8hrs連4震原因曝　氣象局：2次是去年0206餘震
存款129元！24歲上兵問要不要續簽「34K月光族」原因曝
陳意涵產後上圍激增！邪惡角度自拍「黑bra陰影」掀暴動

關鍵字：金管會,顧立雄,大飲,蘋果西打,財報

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

財報產不出！3家上市公司面臨11月中下市　蘋果西打製造商也在其中

影／蘋果西打製造商財報難產　金管會要求大飲20天內重新申報

蘋果西打母公司爆掏空疑雲　謝金河：又是獨董惹禍了？

普生首季營收年增3.27％　第2季中東3200萬元大單出貨

虛擬貨幣挖礦列大陸淘汰產業　期限為「立即淘汰」

大環境不佳！京東裁員8％　逾12000名員工

蘋果西打母公司爆淘空疑雲　顧立雄：確實有些疑義

綜所稅制大變革　暗藏3大眉角5月申報節稅必知

川普放話嚇趴！台積電領跌休兵　台股早盤震盪跌逾25點回測10,800點

「身價200億」真正白富美！王永慶孫女曝光　白皙長腿吸睛

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

普生首季營收年增3.27％　第2季中東3200萬元大單出貨

虛擬貨幣挖礦列大陸淘汰產業　期限為「立即淘汰」

大環境不佳！京東裁員8％　逾12000名員工

蘋果西打母公司爆淘空疑雲　顧立雄：確實有些疑義

綜所稅制大變革　暗藏3大眉角5月申報節稅必知

川普放話嚇趴！台積電領跌休兵　台股早盤震盪跌逾25點回測10,800點

「身價200億」真正白富美！王永慶孫女曝光　白皙長腿吸睛

王永慶錢多到數不清…過世4年爆出神祕遺產　國稅局認定漏報開罰

川普又放話拖累道瓊重挫190點　台指期開低震盪力守10800點

郭董國旗帽爆紅　鴻海股東會加碼萬頂送小股東

更新／2019台北米其林公布！「logy」首入榜勇摘二星

台北米其林／明福台菜續拿一星！低調主廚阿明師和老顧客搏感情「摘心」

台北米其林／LONGTAIL續拿一星！　主廚林明健：做好每一天

台北米其林／得意弟子續坐鎮台北　侯布雄餐廳摘一星

台北米其林／吉兆割烹再奪一星！招牌玉子燒有起士蛋糕口感

台北米其林／謙安和走極簡路線續拿一星！主廚展現「職人精神」獲肯定

陸智慧手錶監控環衛工人惹議　站20分鐘不動會被提醒「努力工作」

三太子盃／台將內戰經驗定勝負 雙J配3盤逆轉小將

「我要加點米粉」短髮妹3度伸手偷鈔票　店家PO網「求自首」

國軍啟動接戰程序兩岸對立 激升？　嚴德發：國軍職責是守護家園

財經熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人..

王永慶神祕遺產曝光　王文洋槓三..

台銀出包！踩3地雷列百億呆帳

華南王子被判妨害秘密罪　新光公..

王永慶錢多到數不清　過世4年爆..

小米去年大賺619億　雷軍1人..

傳統淡季　國巨Q1營收季減近三..

蘋果西打母公司今停牌　法人：帳..

郭董國旗帽爆紅　鴻海股東會加碼..

發票中獎　兌換通路全都露

股東會紀念品大比拚！金控業發的..

郵局不能領200元了！中獎發票..

樂陞撤銷公開發行　上市之路遙遙

最高省萬元！政府4大補助領完還..

更多熱門

相關新聞

上市公司獲利年減2.36%　6年來首見衰退

金管會今天(9日)公布2018年上市櫃公司獲利，去年上市公司稅後盈餘2.54兆元，比2017年減少614億元，衰退幅度2.36%，是近6年來首見衰退。

3家上市公司面臨11月中下市　蘋果西打製造商也在其中

壽險業控管變更嚴！　保險局將設雙預警指標「沒達到要增資」

台商資金回台可買保單　將挹注保險業上億活水

大飲爆掏空疑雲　老謝：又是獨董惹禍了？

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 地震 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

手機永遠靜音的4大星座！

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

周四起變天「一張圖看雨怎麼下」

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面