國戰慘被越南ID殺爆　男大生加台盟巧遇仇人...「裝外國人」真相逆轉！

▲玩手遊示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

隨著智慧型手機快速發展，現今手機遊戲推陳出新，成了多數人們打發時間的良伴。近日就有男大學生發文，分享和「外國人」不打不相識的有趣經驗，從最初國戰被慘電，再到因緣際會下重逢，最後揭露了真實身分，笑翻無數網友。

男大生在Dcard貼文，表示最近下載了廣告打很大的戰爭手遊，正是衝著可以跟外國人對戰，不管是美國人、韓國人或大陸人，想打哪國都能隨意開戰，「只要你在上面遇得到就可以打」！

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他說，前幾天採礦的時候，莫名就被附近有著越南ID的玩家打趴，最後只好棄礦回城。而在撤退時，遊戲畫面跳出了訊息通知，對方打了一串越南文，完全看不懂在寫什麼，推測大概是寫來嘲諷，「你明明知道對方在嘲諷你，你卻不知道他在嘲諷你什麼，越南文誰看得懂啦，X！」

後來，他加入了一個由台灣玩家創的聯盟，希望有同胞互助和庇蔭，就算遇上越南仇家也不用怕了。沒想到男大生就在群中認識盟友時，突然發現有ID正是上次大戰一場的越南人，忍不住驚呼「我們聯盟中出了叛徒啊」！

男大生：xxx是越南人？

越南ID：我台灣人啊！

男大生：靠杯阿，你幹嘛用越南文當id還假裝自己是越南人阿？

越南ID：因為這樣打錯人，就不會連累到其他台灣人了，ㄏㄏ（呵呵）。

誤會總算解開，不過他還是好奇，世界之大怎麼會特別挑越南人假扮，難道跟越南人有仇故意反串？「因為我英文很爛，裝成外國人一下就會破功了，ㄏㄏ（呵呵）。」

文章貼上網，笑翻無數網友，吸引超過1.3萬人朝聖，「越南無辜躺槍」、「不知道該從哪邊吐槽」、「突然遊戲裡多了很多越南人」、「是說玩這個遊戲會不會破壞國際情誼啊」、「創了個越南人的聯盟，結果裡面清一色台灣人」、「退盟、改名再打人不是基本常識嗎？」

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