虛擬貨幣挖礦列大陸淘汰產業　期限為「立即淘汰」

▲ 大陸將「虛擬貨幣挖礦活動」列為淘汰產業。（圖／免費圖庫pakutaso）

財經中心／綜合報導

比特幣在經歷2018年的低迷之後，終於在近日重回5000美元關卡，但近期大陸國家發展和改革委員會（發改委）頒發了一項指導目錄，將淘汰涉及鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別的產業活動，其中「虛擬貨幣挖礦活動」也被列在淘汰產業中，而且還必須「立即淘汰」。

4月8日，大陸發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019年本，徵求意見稿）》。在「產業結構調整指導目錄」中，將「 虛擬貨幣挖礦活動（比特幣等虛擬貨幣的生產過程）」列為淘汰類產業。

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陸媒《中國證券報》報導，根據該份規定，未標淘汰期限或淘汰計劃的項目為明令淘汰或立即淘汰的項目。而虛擬貨幣挖礦活動這一條沒有標上「淘汰期限或淘汰計劃」，意旨挖礦活動被列在應立即淘汰的產業。

虛擬貨幣「挖礦」不是一種體力勞動，而是一種高速計算活動，雖然看似高技術型的科技產業，事實上卻是典型的資源依賴型產業。

為了供應挖礦機消耗的大量電力，礦場主人為了追求低廉電價，大多選擇於大陸西北、西南等低電價地區建立礦場，不過，隨著比特幣價格下跌，很多地區開始關閉礦場。

▲ 比特幣挖礦活動消當耗費電力。（圖／資料照）

摩根士丹利曾在2018年初發布一份數據，指出挖比特幣的成本大約有三分之一來自電費。數據預測2018年比特幣與其他虛擬貨幣的挖礦用電需求將達到120-140兆瓦時（terawatt- hours），而全球電動車的能源消耗到2025年預計才不過125兆瓦時；根據國際能源署2015年的數據，阿根廷全國一年的用電量也才不過125兆瓦時，可見挖礦活動的電力消耗相當驚人。

此外，2018年10月發表在期刊Nature Climate Change上的一篇論文顯示，僅挖比特幣一項就將導致2033年全球氣溫上升2℃。

據bitcoin86報導，針對大陸淘汰挖礦活動，就有學者指出，發改委此舉的意圖是向市場釋放信號，讓廣大從業人員和參與者了解「虛擬幣」挖礦行為並非政府所鼓勵的行為，而是被「淘汰」的產能；此外，也有學者認為，雖然這將打擊大陸境內的挖礦產業，但對虛擬貨幣市場整體的發展並不會有顯著影響，因虛擬貨幣供給恆定，價格不受成本影響，並認為發改會此舉是因「缺乏對密碼經濟的充分理解」，但也尊重他們按既定方針行事。