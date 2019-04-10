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王永慶錢多到數不清…過世4年爆出神祕遺產　國稅局認定漏報開罰

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▲王永慶2008年過世後，國內申報遺產595億餘元，如今又爆出1.1億元神祕遺產，海外更有6千億元資產，均成為王家人反目主因。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台塑集團創辦人王永慶2008年過世，隔年王家向國稅局申報遺產稅，當時提列595億餘元，2012年法院及銀行通知王家，王永慶還有1筆1.1億元的存款在渣打銀行，王家人才驚覺竟還有這筆遺產，但國稅局認定漏報，罰款2千餘萬元，王家不服，強調王永慶資產龐大，並非故意漏報，王家人是真的搞不清楚有這筆遺產，後來委請律師李永然、黃斐旻打行政訴訟才獲判免罰確定。

雖然免去了罰款，但王家人為了爭奪該筆遺產，今年又掀起新一波訴訟戰火，由王永慶大房王月蘭的遺囑執行人，前大法官戴東雄及律師許進德、施中川，在今年初向台北地方法院提告，法院家事法庭5月初將傳訊王永慶的9名子女，針對王永慶生前存放在渣打銀行的1.1億元神祕遺產進行審理，確認該筆存款如何分割與分配。

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王永慶過世後，三房妻子李寶珠（圖）在集團扮演重要角色，卻為王永慶遺產傷透腦筋。

王永慶的這筆1.1億元存款，是渣打國際在2012向台北地方法院提存所辦理的「清償提存」，這筆錢是王永慶生前於1994年為了替鴻記建設向亞洲信託貸款案當連帶保證人，而存入8億餘元當成保證金，若鴻記建設還不出貸款，這筆8億餘元款項就會被用以清償。

王月蘭是王永慶的唯一合法妻子，但未生育子女，生前已立遺囑將所有財產贈與二房長子王文洋，她2012年過世後，由王文洋主持告別式。（中央社）

本刊調查，後來因鴻記所提供的抵押土地被桃園縣（已改制為桃園市）政府徵收為桃園科技工業區的用地，亞洲信託從政府發出的徵收補償款回收款項抵償，後來到了2011年間，亞洲信託已完全受償，此件貸款案完全清償完畢後，經結算結果，當年王永慶存入的8億餘元，還有剩下1.1億4,851萬餘元。

後來亞洲信託由渣打銀行併購，因此屬於王永慶的這筆1.1億餘元也由渣打銀行管理，王永慶過世後，因繼承人有爭議，銀行人員分不清楚王永慶到底有哪些繼承人，最後就將款項提存到台北地方法院由法院代管，這時王家人才知有這筆1 億餘元的遺產未申報。

海外的基金控有台塑麥寮石化園區，間接也成為王文洋追查的目標之一。

國稅局認定，王家漏報遺產，王家人則強調，即便是王永慶的子女，也不一定知道父親生前的財產狀況，並非故意漏報，但國稅局不採信，開罰2千餘萬元，王家委請李永然、黃斐旻律師提出行政訴訟後，獲免罰確定。


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