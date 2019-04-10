川普又放話拖累道瓊重挫190點　台指期開低震盪力守10800點

▲美歐貿易戰一觸即發，拖累歐美股市走弱，台指期今天也跟著開低震盪。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美歐關稅戰一觸即發，加上市場觀望企業獲利表現，引發美股4大指數全數收黑，其中道瓊指數大跌190.44點，亞股也跌多漲少，台指期今（10）日開低震盪，電子期指、金融期指走弱，早盤下跌逾20點，指數力守在10800點關卡之上，截至8點47分在10820點附近震盪。

在美歐貿易戰一觸即發的隱憂下，拖累美股4大指數齊挫，其中道瓊工業指數終場下跌190.44點，跌幅0.72%，收26150.58點；標準普爾500指數也跌17.57點，跌幅0.61%，報2878.2點；那斯達克指數尾盤下滑44.61點，跌幅0.56%，以7909.28點作收；費城半導體指數收低16.86點，跌幅1.14%，收1464.52點。

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股期雙市周二掀起節後補漲行情，台股在股王大立光領漲下，指數持續站穩10800點關卡，終場上漲51.03點，以10851.6點作收，續創波段新高，成交量1382.06元，三大法人合計買超81.2億元，其中自營商買超31.14億元，投信賣超1.56億元，外資及陸資買超51.62億元。

台指期昨天開高走高，指數貼近現貨走勢，盤中一舉攻上10800點關卡，尾盤上漲73點，收在10843點，與現貨相較，逆價差8.6點，成交量7萬207，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4879口至3萬5155口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加4347口至6萬7126口。