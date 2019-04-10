郭董國旗帽爆紅　鴻海股東會加碼萬頂送小股東

▲鴻海國旗帽。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘年後開設了Line官方帳號以及臉書粉絲專頁，日前為了慶祝兩處粉絲皆破十萬，特地舉辦活動要送「鴻海國旗帽」，臉書紛絲專頁形成7萬人抽300頂，LINE@更是20萬人抽300頂的情況，這樣的盛況讓郭董昨（9）日在臉書上有感而發，認為大家愛鴻海國旗帽不是因為他，而是愛中華民國真心不換。

郭董9日在臉書發文指出，幫忙製作鴻海國旗帽的工廠的楊老闆近期私訊他的粉專，因為楊老闆看到有這麼多人喜歡他們製作的帽子，他決定加碼製作1萬頂鴻海國旗帽，將免費贈送給今年6月份參與鴻海股東會的股東們。

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郭董表示，楊老闆和他同年，在這塊土地上歷經相同的成長年代，而楊老闆所經營的帽子工廠也有40年的歷史了，這與鴻海的歷史差不多，該工廠主要做外銷，對品質相當重視。看到自家製作的國旗帽在自己長大的土地上回響這麼熱烈，深刻地感受到大家愛國旗、愛中華民國的情懷，這讓同樣身為鴻海小股東的楊老闆決定要做最好的帽子送給股東。

但郭台銘認為，製作一萬頂鴻海國旗帽的費用還是必須由他來承擔，不能讓楊老闆來承擔，在雙方溝通過後，楊老闆決定將郭董支付的上百萬元製作費用全數捐給永齡希望小學家境相對較需要幫助的孩子，郭董也深切的對楊老闆表達敬意。

至於沒抽到那600頂鴻海國旗帽，也不是鴻海小股東，卻又想要得到鴻海國旗帽的民眾，郭董也表示，他們已經和楊老闆達成共識，楊老闆的公司將直接架設一個購買的平台，開放給需要的朋友購買，但由於這是他們公司第一次踏入零售領域，需要花上一些時間來搞定相關流程，還請大家多給他們一些時間。

郭台銘也在文末強調，鴻海國旗帽爆紅不是因為他，而是因為大家愛中華民國真心不換。