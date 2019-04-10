「身價200億」真正白富美！王永慶孫女曝光　白皙長腿吸睛

▲王思涵名下的台塑三寶股票，市值就超過200餘億元，加上置產及投資，身價逼近250億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

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王永慶是台灣的傳奇，他生前創下空前規模的石化霸業，集團資產已達4兆元，身後的遺產，也頗為可觀，屢屢成為媒體報導焦點，其中最特別的，就是王永慶的孫女王思涵，去年辦妥離婚登記的王思涵，完全沒涉入爭產，卻分得爺爺王永慶近200億元遺產，成為超級人生勝利組。

王永慶在2008年過世時，適用遺產稅舊制，累進稅率高達50%（現今最高為20%），而王永慶的數千億元資產，在生前就以捐贈成立公益基金會、學校及海外信託等方式規畫，這些均未被列入遺產申報範圍，經核算王永慶生前名下個人資產後，國稅局最後認定王永慶的遺產為595.5億元。

王永慶的595.5億遺產，其中一半由大房王月蘭行使免稅「夫妻剩餘財產分配權」，分得297億餘元，其餘部分扣除免稅額及喪葬支出後，應課稅遺產為238億餘元，遺產稅119億元，創下台灣有史以來單一個人最高遺產稅紀錄。

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大房王月蘭取走王永慶遺產半數、約297億餘元的台塑集團股票、現金後，約8成都轉贈給二房長子王文洋的女兒王思涵，包括台塑、台化、南亞約20多萬張持股，已在2011年完成交割，當時市值近150億元，近來股價屢創新高，台塑及台化站穩百元以上，漲幅逾5成，王思涵光是名下的台塑三寶股票，市值就超過200餘億元，加上置產及投資，王思涵身價逼近250億元。

王永慶已申報的595億元遺產，扣除大房妻子王月蘭分走的一半後，其餘的依據家族協議，拿出約莫一半、139億餘元，由二房楊嬌及三房李寶珠均分，而另一半遺產扣除免稅額及喪葬支出後剩餘的119億餘元，則由王永慶的9名子女均分，每人扣完稅後，每人約可分到13億元，不及王思涵分到200億元的1/10。



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