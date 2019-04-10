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台銀出大包！連踩3大地雷列百億呆帳　獨董爆內幕

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▲台銀遭質疑授信品質惡化以及總稽核異動過於頻繁等問題，行庫高層認為，董事長呂桔誠應該負責。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣銀行是存放款市占率是最大的銀行，同時也是除了合作金庫外的唯二國營銀行，很難想像，擁有龍頭地位的台灣銀行，竟被官派的獨立董事陳錦稷公開質疑授信品質有瞬間大幅惡化之虞、內控機制失靈，總稽核也有異動過於頻繁的問題。陳錦稷以獨董身分發難質疑，創下公股銀行首例，台銀風暴已逐漸擴大。

請繼續往下閱讀...

台灣第一家銀行、也是佔有率最大的銀行，台灣銀行即將歡度120的生日，但等不及慶祝活動開始，接連而來的風波，已讓這家金融業巨擘灰頭土臉，而丟出震撼彈的正是台灣金控獨立董事陳錦稷。

3月29日，陳錦稷突然在臉書上發文，質疑台銀授信品質有瞬間大幅惡化之虞，因為備抵呆帳從前年的16億元，大舉提高到去年的73億元，今年前2月又大舉提列30億元的備抵呆帳。

陳錦稷的砲轟立刻引來外界高度矚目，因為，身為銀行業龍頭的台銀，近年連續踩到慶富、華映和綠能3大地雷，短短14個月提列高達104億元的備抵呆帳。


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