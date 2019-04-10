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王永慶神祕遺產曝光！1億換6千億…王文洋怒槓三媽

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圖、文／鏡週刊

台塑集團創辦人、前總裁王永慶過世至今11年，到底留下多少遺產，至今仍是謎，二房長子王文洋持續追查父親生前海外財產，認為海外遺產市值在今年增加至逾新台幣6千億元，日前為了遺產分配，王文洋與三房再鬧上法院，雙方名義上爭的是一筆神祕的1億餘元遺產，但背後更重大意義在於王永慶三房李寶珠是否有權參與分配海外6千億元資產，台北地院訂於5月8日開庭審理。

▲▼台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，再槓三房李寶珠，除為了一筆1.1億元遺產與三房對簿公堂，也極積追查父親海外6,000億元資產，並認為李寶珠無權分配。（圖／鏡週刊提供）

▲台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，再槓三房李寶珠，除為了一筆1.1億元遺產與三房對簿公堂，也極積追查父親海外6,000億元資產，並認為李寶珠無權分配。（圖／鏡週刊提供，下同）

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經營之神王永慶2008年10月在美國過世，隔年王家向國稅局申報遺產稅提列595億餘元，但王永慶的二房長子王文洋，認為另有海外遺產未列入，至今仍追查中；但王永慶的三房妻子李寶珠與女兒，都認為遺產已申報完畢，沒有所謂海外遺產，如今，王文洋與李寶珠這一房，再因爭產而點引爆訴訟戰。

王永慶有三房妻子，分別是王月蘭、楊嬌及李寶珠，二、三房共9名子女，法律上有權分得王永慶遺產的為王月蘭及9名子女，王永慶過世後，王家以協議的方式，也讓二房楊嬌及李寶珠參與分配申報完畢的595億元遺產，至於事後冒出的這筆渣打銀行的1.1億元遺產，讓二房長子王文洋再度槓上三房，知情人士指出，王文洋認為，依雙方和解協議，李寶珠只針對當初申報的595億餘元參與分配，並不包含後來冒出來的1.1億元。

▲▼台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，再槓三房李寶珠，除為了一筆1.1億元遺產與三房對簿公堂，也極積追查父親海外6,000億元資產，並認為李寶珠無權分配。（圖／鏡週刊提供）

▲王永慶2008年過世後，國內申報遺產595億餘元，如今又爆出1.1億元神祕遺產，海外更有6千億元資產，均成為王家人反目主因。

對此，三房女兒們都認為，當初的家族協議等於承認三房妻子李寶珠是王永慶的合法妻子，高院也曾裁定李寶珠是王永慶的合法配偶，李寶珠對王永慶的全部遺產，不論海內外，當然都有權分配，因此要求把李寶珠列入1.1億元的分配名單。

知情人士指出，其實這起分割遺產訴訟背後牽動的是王永慶海外逾6,000億元資產的分配權，若李寶珠能參與分配這1.1億元，也等同能分配海外6,000億遺產，至少可取走750億元，這並非王文洋所樂見。

▲▼台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，再槓三房李寶珠，除為了一筆1.1億元遺產與三房對簿公堂，也極積追查父親海外6,000億元資產，並認為李寶珠無權分配。（圖／鏡週刊提供）

▲台塑集團總部在王永慶過世後，仍透過國內外的基金會及信託基金控管集團事業，集團市值上兆元。

如今王永慶的9名子女及唯一在世的三房妻子李寶珠，因當年的家族協議鬧上法院，李寶珠對於王永慶的遺產分配範圍多大，關係到6,000億遺產分配，預料5月起將會在法庭上有一番激烈攻防。

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關鍵字：鏡週刊,王文洋,台塑

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