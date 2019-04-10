付出愛與關懷　金品軒集團獲亞洲企業巨人奬

文／時尚家居

▲金品軒集團的蘇珖量主席（左）與羅廷軒總裁（右），分別榮獲國際非凡巨人獎與創業女神巨人獎。

“2019年巨人獎”頒獎典禮由《亞洲企業》品牌雜誌主辦，贊助單位有馬來西亞企業影響力總會、世界經濟發展企業家聯盟、亞洲企業品牌聯盟。《亞洲企業》品牌雜誌主辦的“巨人獎”，對各界的巨人——政經文教界的傑出人物與領袖，付出與貢獻，為業界及社會帶來正向的推動力與影響力，促進社會的和諧發展。

“2019年巨人獎” 頒獎典禮於2019年3月28日，在布城Le Meridien酒店隆重舉行，近400名各領域精英、國內外企業家、公司高層主管、公會主席及代表、藝人等出席。

2019年巨人獎皇家評委主席 登姑惍鐿颯表示：巨人獎是一個巨大的榮耀和認證，授予同樣擁有巨大貢獻和成就，以及帶來正面影響、價值觀和終身行善的人物，大會特別頒發來自金品軒集團的蘇珖量主席獲國際非凡巨人獎，羅廷軒總裁獲國際創業女神巨人獎。

真金不怕火煉的企業巨人，金品軒集團總裁羅廷軒同時是藝術夢想家文創協會的榮譽理事長，也是台灣首位在電視媒體製作黃金理財教育節目《生活好幸福節目，在台灣及馬來西亞當地大放異彩》。

金品軒集團提供最高品質、最完整的黃金條塊產品，集團坐落於新北市汐止遠雄廣場，從礦場採礦、國際認證到品牌行銷，集團提供全產業鏈的黃金服務，並將金品軒鍊金廠規劃成開放式的黃金展銷中心，讓工藝、旅遊、教育、文創等做整合，未來金品軒集團規劃將黃金的上中下游工業及市場來做整合，讓台灣可以成為亞太區最重要經濟體。

金品軒集團的核心理念是通過廣泛的公益慈善活動，回饋社區中需要被關注的人，曾捐款支持三所偏鄉學校的課輔計畫。

登姑 惍镱飒皇子與金品軒集團一致認為企業能創造永續並自給自足的慈善事業，匯聚有共識的良心企業一齊來解決偏鄉社會問題。

(新加坡)金品軒集團GTIC GROUP金品軒黃金屋官網:http://www.gticgroup.com

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