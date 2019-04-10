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雲端最有錢／股海防身術!　達人出招準確掃「雷」!

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新聞節目中心／綜合報導

那一年我們一起買的股票壁紙! 大部分的股票投資人股海浮沉數十載，誰手上沒有個幾張地雷股票。所謂的地雷股，不是那些跌到深不見底的海底的水餃餛飩股，而是盤面上形勢大好，卻會在一夕之間引爆，瞬間吞噬掉你的美夢與人生的恐怖股票。想知道如何避開這些地雷股? 雲端最有錢第19集節目中特別整理出三大特徵，股民百憂解阿斯匹靈，分析師孫慶龍，以及研究股市各大產業十多年的黃世聰，搭配過去幾大地雷引爆案件，深入淺出的為投資人分析，如何慧眼看出有問題的股票?

存股是現在非常流行的投資方式，但是貪圖高現金殖利率的結果，會不會落入「高現金殖利率」的陷阱? 怎麼選才安心，投資達人有精闢的分析。

說完如何在凶險的股海中保本又保命! 我們當然也要給大家一些好康的福利。火山噴發雖然凶險，但是下下來的綠寶石可是珍貴無比，我們也整理出幾檔非常適合下半年投資的綠寶石股，看到賺到，不要錯過喔!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,股市,理財

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