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遠見／台、星FinTech同時起跑　新加坡憑什麼衝上世界第一？

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

圖、文／遠見雜誌

2015年，台灣與新加坡都由主管機關正式鳴槍起跑發展FinTech，四年過去了，台灣竟被遠遠拋在腦後！

為了探究新加坡FinTech發展的全貌，《遠見》團隊前往新加坡採訪數十位重量級業界人士，發現星國政府金管局大力推動，民間官方共同組織生態圈，配合差異化監管，正是新加坡FinTech獨領風騷的祕密。

初春時節裡一個晌午，交通繁忙的新加坡中央商業區飆破攝氏30度，還好摩天大樓內的小餐館放著冷氣。黛比與同事心滿意足吃完午餐，拿著手機往櫃台上的SGQR貼紙一掃，再輸入整桌飯錢金額，結帳成功。

請繼續往下閱讀...

也必須分攤午餐金額的黛比同事，打開手機中的銀行App，找出PayNow功能，輸入黛比的電話號碼、匯款金額，然後確認轉帳。手機螢幕這麼按幾下，馬上就把自己餐費轉給黛比，不再需要鈔票、零錢掏半天。

這樣的行動付款模式，逐漸成為新加坡社會的生活日常。不只是高級酒館餐廳，連街邊商鋪小販，隨處可見手機支付的各種掃碼QR Code，及感應式的NFC機台。

國際認可〉踢開包袱，奪最佳FinTech重鎮

行動支付的場景，在台灣不是也愈來愈常見？但不一樣的是，新加坡有官方統整的掃碼QR Code「SGQR」與手機跨行轉帳系統PayNow，可將所有的支付介面、各銀行帳戶整合在一個平台下。

其中，2018年9月推出的SGQR，號稱是全球第一個統整式的QR Code掃碼平台，能將新加坡市面上諸如支付寶、Grab Pay等27種支付條碼統合其上，顧客付款不用在五顏六色的掃碼標籤中找半天，一個SGQR就搞定。

電子支付（或稱行動支付）的普及度與整備度，是一個社會邁向FinTech數位金融時代的重要指標。至少在這一點上，新加坡已領先全球，完成電子支付的基礎建設，讓民眾更容易改變支付行為。

就算不談電支，新加坡也早就受國際機構認可，被視為是全球最佳FinTech重鎮。

根據德勤會計師事務所（Deloitte）與全球金融科技中心聯盟（Global FinTech Hubs Federation）共同發布的兩個年度（2016、2017年）金融科技聚落報告，新加坡與倫敦連續兩年都以相同分數並列全球第一。

在2017年版本，新加坡在六個評分面向中，政府支持、法規、專業鄰近性三項，達到最高五級分，而客戶臨近性、外來新創團隊、創新聚落三個面向，也都有四級分，表現比倫敦來得平均。2016年調查時，台灣排名全球第21名，但2017年卻跌到26名，與新加坡差距再拉大。

而新聞數據公司湯森路透（Thomson Reuters）所發布的「2018 IFZ 全球金融科技排行榜」，新加坡搶下冠軍寶座，在政治、經濟、社會與科技四大評分面向中，領先其他城市。第2～5名分別是蘇黎世、日內瓦、倫敦與阿姆斯特丹。

新加坡原本就是亞洲重要的金融中心，傳統金融行業發達，為何沒有轉型包袱，而且還能在全球金融版圖大洗牌之際，當上FinTech全球霸主地位？

政府鼓勵〉金管局身兼監理者、推倡者

其實，新加坡和台灣一樣，同樣在2015年，由主管機關正式鳴槍起跑發展FinTech，至今不過短短四年多。但是新加坡已衝上世界第一，為何台灣卻仍然名不見經傳？

為了尋找答案，《遠見》在3月初飛越逾3000公里，來到新加坡拜會當地三大銀行業者，也直擊幾個重要的FinTech基地、訪談新創團隊。

「生態圈」，是我們從每個受訪者口中一定會聽到的關鍵字；另一組關鍵字則是MAS，亦即「新加坡金管局」（Monetary Authority of Singapore），地位猶如台灣金管會加上央行。

不管是新創或銀行，是新加坡人或外國人，提起當今新加坡的FinTech發展，都不吝於對金管局按一個讚。

「新加坡金管局不只是FinTech的監理者（regulator），也是一個推倡者（promoter）！」負責金融諮詢服務的新加坡KPMG會計師事務所合夥人謝德耀指出，過去新加坡能成為全球金融重鎮，也正是因為金管局同時身兼監理者與推倡者這兩種角色。

在扮演推倡者角色部分，最能顯示金管局成績的，就是自2016年起一年一度的新加坡金融科技大會（SFF）。

去年11月SFF大會上，新加坡金管局長孟能文（Ravi Menon）開幕致詞表示，2018年度有4萬位來自全球100多個國家的人與會，使SFF成為全球最盛大的金融科技年度盛會，等同宣示新加坡的FinTech霸主地位。

聚落效應也吸引包括Money20／20等全球指標性金融峰會業者，到新加坡舉辦亞洲版的FinTech大會，Money20／20在3月底才剛辦完一場。

分級控管〉差異化監管，不扼殺新創發展

至於監管者角色，新加坡金管局最為人稱道的，就是差異化監管。

「差異化監管，就不會扼殺新創團隊的生長！」新加坡金融科技協會（SFA）會長謝福來指出，不同的金融科技、商業模式，會帶來不同等級的風險，監管力道當然要有差異，不能一視同仁。例如今年元月，新加坡國會就通過一個新的支付服務法案，將支付業務分為三級，門檻最低的電子錢包業者，很快就能拿到執照。

因為是另外發放分級執照，不與其他銀行業務一起審核，差異化監管可加快新金融服務的上路速度。更重要的是，等於畫出一條明確的線，幫新創指出法規遵循方向。

多元開放〉從監理沙盒進階到FinTech2.0

還記得去年震撼台灣FinTech圈的「櫻桃支付」（CherryPay）事件？當時，因為有跨國犯罪詐騙集團透過假人頭帳戶，在「櫻桃支付」平台上將被害人的錢轉匯國外，檢調遂以觸犯銀行法移送櫻桃支付，理由正是「非銀行不能辦理國內外匯兌業務」。

其實櫻桃支付做的並非傳統匯兌，而是透過「媒合」兩地貨幣，來達到轉匯目的。

諷刺的是，櫻桃支付曾在2017年打敗300多團隊、在新加坡拿到國際加速器SBC認證的FinTech前十強，同年度還獲選進入KPMG會計師事務所的全球FinTech100強名單，是至今唯一進入過此名單的台灣新創。

曾經是最被看好能成為本土第一隻FinTech獨角獸的「台灣之光」，櫻桃支付卻被移送法辦，被迫全面停業，所有融資、合作都喊卡，差點斷氣。已經申請進入沙盒實驗的櫻桃支付執行長湯化德感嘆，同樣類似的業務在新加坡，櫻桃支付只需申請到「國際匯兌執照」，就能開業營運。

像是一個命運相反的殘忍對照組，也做匯兌業務、註冊在新加坡的FinTech新創InstaReM，同樣獲選進入KPMG的FinTech新創百強名單，如今已是東南亞最大的國際匯兌新創，最近才獲得近6000萬美元的C輪融資，持續向2021年IPO的目標大步邁進。

「台灣是我遇過最難進入的市場！」InstaReM創辦人兼執行長寧文哲（Prajit Nanu）有感而發。幾年前他就有意來台發展，但遲遲不得其門而入，直到去年才申請進入沙盒實驗。

但明明是同類業務，在新加坡不用進沙盒試驗，為何來台灣就得進沙盒呢？

「法規如果明確，馬上就能做，何必進沙盒？」政治大學金融科技監理創新實驗室執行長臧正運觀察，新加坡雖是亞洲第一個實施金融監理沙盒的國家，但是新加坡監理沙盒上路二年來，實驗中的案件也不過個位數。箇中原因是，新加坡不把進沙盒當成是發展的重要指標，反而更在乎「發多少執照」「怎麼發執照」。

臧正運指出，新加坡金管局在2015年成立FinTech & Innovation Group，編制有「監理」和「發展」兩批專職人員，讓保守和開放兩種聲音互相角力，取得平衡。

新加坡將金融科技產業納入總理李顯龍的「智慧國家」（Smart Nation）大藍圖之中，傾全力發展。新加坡的兩大主權基金（GIC、淡馬錫），也都將金融科技列為重要項目，對內、對外已有大筆投資。

新加坡金管局科技金融與創新群總監達敏（Damien Pang）表示，新加坡正晉階到FinTech2.0，像監理沙盒已進入下一階段，正在研擬推出快捷版本（Sandbox Express），21天內就能快速審議，回復申請者是否進入實驗。

此外，2016年開始，金管局就開始建置API公開系統，近年來更與東協金融創新網絡（AFIN）共同建立跨國性的「API交換平台」（APIX），開放給產業串接，提早為「開放銀行」（OPEN BANKING）的國際趨勢，設定好發展框架。

破除框架〉把自己當新創，金管局敢實驗

「金管局把自己當新創，敢實驗、敢認錯，所以他們進步的速度很快！」國際企業創新與戰略發展公司RAINMAKING INNOVATION專案總監薇妮莎（Vanessa Yong），曾在新加坡主辦多屆SBC新創競賽活動，是FinTech新創圈的推手之一。

她表示，金管局在2015年設定要推展FinTech產業時，相關主管就到英國拜訪RAINMAKING，延攬他們到新加坡成為第一個專屬FinTech的新創加速器，可見積極態度。

新加坡政府的執行力一向快狠準，尤其反映在FinTech的基礎建設上。2016年新加坡就推動MyInfo公民資料庫，能夠整合各政府機關與公民身分帳戶SingPass中個人資料，只要經過公民同意，就可將MyInfo的資料，自動填寫在網路申請表格中，節省文書處理與身分認證時間，有利數位金融的發展。

MyInfo政策獨步全球，曾經金管局也想將之推到企業資料認證上，卻踢到鐵板。金管局把這個失敗當作正常，「試了、錯了，但我們學到了，下次就會做得更好！」去年金管局長孟能文在FFS上的致詞，坦然提起，表示問題出在成本太高，但仍持續整合出更佳方案。

創建生態〉砸重金培植人才、聚合資金

「新加坡金管局曾被評選為是最創新的監管機關，創新與監管竟然可以相提並論！」新加坡大學資訊系統與分析助理教授、金融科技實驗室負責人卡特（Keith Carter）笑道。

他秀出一個生態圖，其中除了政府與法規，還包括人才、產業、資金與創新（科技）等角色。其中，新加坡大學金融科技實驗室就扮演產官學溝通的橋粱，走的是公私結盟（PPP）模式。

身兼校內區塊鏈社群「CRYSTAL Centre」的主任，卡特也帶領校內社團FinTech Society，經常為企業量身訂做金融科技相關課程，而第一門課往往是「別怕FinTech搶工作，它將創造更多機會」。

當初金管局在FinTech領域點名培育六大重點技術：行動支付、身分認證、生物識別、區塊鏈、大數據與雲端運算。與此同時，與五所大學簽訂備忘錄，培育金融科技人才，並提出許多獎助方案，諸如2017年推出「人工智慧與數據分析（AIDA）」獎學金，以及與企業合作、可深化科技技能的TechSkills Accelerator（TeSA）方案。

南洋理工大學助理教授、金融科技碩士課程主任潘志成，澳門人，當初選擇到新加坡任教，就是看中新加坡肯花資源在教育上。

今年夏天，潘志成所領銜研發的金融碩士學位（master of science in FinTech）就要正式開課，將是新加坡第一個專門對應FinTech的學位。4月中旬報名截止，至3月底已近150位申請，名額不到30位，競爭激烈。

資金方面，2015年6月，金管局宣布投入2.25億新幣（約台幣50億元），只要是FinTech項目，最高可提供五成經費、最多20萬新幣。而創投若是注資在新創團隊上，也會有相應的稅務減免獎勵。

金管局統計，目前新加坡的FinTech新創約500家，已在當地聚集約3.05億元新幣的投資，早超過金管局的投入預算。

但新加坡FinTech圈仍持續吸引資金流入。根據KPMG報告，光是2018年就有3.47億美元注資新加坡，共61個募資案件，數字連年創新高。

加乘效應〉創造國際連結、等待獨角獸出頭

「要看懂金融科技就要到亞洲來，中國的發展是最領先的，但新加坡的生態圈卻最肥沃！」前年移居新加坡、英國最大智能理財平台Nutmeg創辦人韓葛佛（Nick Hungerford）樂觀以待。

同時具創投身分的他觀察，新加坡的FinTech獨角獸，假以時日會一隻隻冒出頭。

台北富邦銀行投資Nutmeg，獲台灣金管會核准，將推動機器人理財服務。因為這項淵源，韓葛佛對台灣也有觀察，認為科技、金融產業都發達的台灣，應有條件養出FinTech生態圈，甚至面向的是大中華市場，「跳板條件不比新加坡差！」他建議，多創造一些國際化連結，可以加速產業聚合。

「台灣要去跟別的國家比肌肉，不是對自家人秀秀肌肉就好！」中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示。

她建議，政府機關應該到國際上說清楚，來台灣註冊可有什麼好處、台灣有哪些企業可合作。新加坡金管局簽訂了全球最多的跨國FinTech產業發展合作協議（30個），台灣應該也要將FinTech提高為國家發展主軸，援引國際能量。

顯然，正努力拚FinTech的台灣，還需要一個「活起來」的生態圈。如何激活？以各種條件，做大「加乘效應」的新加坡，是最好的借鏡。

【本文摘自遠見雜誌4月號；更多文章請上遠見雜誌官網：http://bit.ly/2I4xsmw】

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