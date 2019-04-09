揮別2月谷底　英業達、仁寶3月營收大增六成

▲英業達經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

歷經工作天數最少的2月後，代工廠3月營收回升，英業達（2356）3月來到433.75億元，較上月大增六成、達66.72%，仁寶也較上月增加58.46%、近六成，攀升至861.25億元。

英業達今（9）日公布營收，3月營收營收達433.75億元，月增66.72%、年增9.82%，第一季營收累積達1148.65億元，較去年同期增加9.60%。英業達3月筆電出貨量為150萬台，較2月的110萬台增加了26%，英業達指出，由於英特爾CPU缺貨持續，筆電缺料情形估到第三季才會緩解。

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英業達總經理巫永財法說會指出，英業達今年動能來自三大新品，包括伺服器、交換器、車用電子，伺服器客戶有超微（AMD），交換器則以阿里巴巴、百度、騰迅，以及日本電信營運商等，歷經去年的毛利率4.1%新低點，今年透過產品組合調整，可望達到全年近5%毛利率的表現。

仁寶（2324）因CPU供貨較2月改善，3月營收861.25億元，較上月大增58.46%，較去年增9.90%，累計第一季營收達2105.99億元，年增7.3%。

仁寶3月筆電出貨量來到420萬台，第一季出貨量930萬台，較第4季減少約10%，符合日前法說會預估季減10-15%的上緣。

展望第2季，仁寶首季因為英特爾CPU缺貨延續，預期將延續到第2季，影響到教育筆電的供給，預計原本4、5月的需求，要延到6月才能供貨。全年營收將衝上兆元大關，並朝年增雙位數邁進。