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搶攻兩岸工業4.0商機　新漢轉型成「整體解決方案」供應商

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▲新漢董事長林茂昌。（圖／記者姚惠茹攝）

▲新漢董事長林茂昌。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新漢（8234）華亞廠去年10月正式啟用，今天（9日）董事長林茂昌表示，新漢已經從硬體廠商轉型成為「工業4.0整體解決方案」供應商，並將從智慧製造、智慧機械、智慧醫療、智慧監控、設備網安等方面著手，看好今年相關應用發展，可望挹注營運成長。

新漢今天特別展示華亞智慧工廠的雲端戰情中心，透過工業4.0的管理系統，可以做到即時掌握製造資訊、廠務視訊、資訊安全、網路管理、設施監控、產線監控、預知維護、電力監控，董事長林茂昌表示，這套系統甚至可以做到管理者在家中，就能掌握整間工廠的狀況。

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林茂昌表示，自從7年前在德國漢諾威工業展中，看到工業4.0的應用，當時就認為這是台灣的希望，因為工業3.0強調機電整合，已經被國外大廠搶佔先機，但是工業4.0最重要則是智慧機械和工業物聯網，而其中所需的資通訊產業軟硬體，正是台灣的專才。

▲新漢董事長林茂昌。（圖／記者姚惠茹攝）

▲新漢華亞智慧工廠的雲端戰情中心。（圖／記者姚惠茹攝）

林茂昌指出，現在會導入工業4.0的幾乎以新廠為主，所以在台灣有99%以上的工廠仍然停留在自動化階段，而且使用的國外大廠設備都是封閉架構，無法相容使用，因此新漢開放標準的EtherCAT技術，做到完全開放式的串連機器設備。

不過林茂昌認為，台灣要走向工業4.0仍需要兩隻腳支撐，第一就是工業3.0的封閉自動化必須打通開放，第二則是要把原來都不相連的生產線、機器人、工具機，做到連雲（E2E）連網（M2M），再連上必要的感知器與裝置。

最後林茂昌表示，根據GE報告指出，工業4.0商機到2025年將，將從每年2.2兆至11兆美元，相比現在手機6000億美元的市場規模，因此新漢累積數年的能量，接下來將專注供應工業4.0整體解決方案，並已經和國內三家製造業廠商合作，同時還有兩岸的3C、能源廠商也正在洽談當中。

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關鍵字：工業4.0,新漢,工業電腦,智慧工廠,智慧製造

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