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誘因奏效！財政部提高私菸檢舉獎金　即查獲2個大案

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▲▼海巡署偵防分署澎湖查緝隊等單位查獲走私菸品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署偵防分署澎湖查緝隊等單位查獲走私菸品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者吳靜君／台北報導

為了加強私劣菸的查緝，財政部修正「檢舉或查獲違規私酒獎勵辦法」，將檢舉獎金從20%提高到30％；並增訂吹哨者條款，違法者的現職或者是離職員工爆料，可以從原來的20%提高到45%，可以從原來的480萬元提高到600萬元。

而財政部3月底才提高獎金，就破獲了兩個大案，其一是大陸福建走私香菸來台，由拖車司機輪流載運到八斗子的星晨碼頭停車場，根據海巡署所查獲的是176萬包私菸、價值2億多元，是史上最大規模的走私私菸，該案就是透過檢舉查緝成功，最高獎金為480萬元。

請繼續往下閱讀...

其次是發生在澎湖，海巡署澎湖查緝隊接獲情資查獲，查獲數量共計135箱，每箱有500包，共計6萬7500包私菸，估計市價也有400多萬元。根據財政部國庫署統計，今年首季查獲的私菸約是400多萬包，如果加計八斗子所查緝的私菸，將會達到576萬包，相較於去年同期大幅的增長。

財政部強調，如果違法產製、輸入、運輸、販賣私菸，將依菸酒管理法並沒入違規私菸，其中產製私菸者最高可以處1,000萬元的罰鍰；運輸、販賣私菸者可以處600萬元的罰鍰；走私、輸入私菸者可以處3年以下有期徒刑、20萬至1000萬元的罰金。提醒業者請不要輕易觸法，以及挑戰政府公權力及政府嚴正執法的決心。

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關鍵字：私菸,檢舉獎金,吹哨者,走私,財政部,八斗子,澎湖

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