上市公司獲利年減2.36%　6年來首見衰退

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(9日)公布2018年上市櫃公司獲利，去年上市公司稅後盈餘2.54兆元，比2017年減少614億元，衰退幅度2.36%，是近6年來首見衰退。

根據金管會統計，上市公司（不含第一上市公司）2018年累計營收為32.13兆元，較2017年同期增加2.36兆元，成長幅度7.93%；稅前淨利為2.54兆元，則較2017年同期減少614億元，衰退幅度2.36%。

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金管會表示，稅前淨利是6年來首見衰退，上一次衰退是2012年1.08兆元，比起2011年的1.11兆元，衰退幅度達2.6%。2018年衰退產業主要是光電、貿易百貨跟食品工業，因為營收衰退，出貨供過於求導致價格下跌，出貨量也減少。

另，上櫃公司（不含第一上櫃公司）2018年累計營收為2.17兆元，較去年同期增加1495億元，成長幅度7.37%；稅前淨利為1864億元，較去年同期增加485億元，成長幅度35.17%。

金管會表示，2018年上櫃獲利成長包括半導體業，因半導體矽晶圓需求持續成長，平均單價上升帶動毛利率走高及銷量同步成長；電子零組件業因市場需求上升，致營業額及毛利率均較去年同期增加；生技醫療業則因新藥上市及產品授權，帶動整體產業獲利成長。