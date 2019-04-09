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兆豐銀成立外匯營運處　強化總和與分行互動推展業務

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▲▼兆豐銀成立外匯營運處。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀成立外匯營運處。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

為提升外匯業務營運管理綜效，外匯龍頭兆豐銀行成立「外匯營運處」，除原有的匯兌及進出口業務之管理外，也會在風險控管與洗錢防制的原則下，進行作業流程之簡化，並強化總處單位與分行間的互動，協助分行推展外匯業務。

兆豐銀行總經理蔡永義表示，這項調整可以說是組織改造的進一步優化，組織及報告線雖進行調整，但業務絕對無縫接軌，對銀行客戶的服務只有加分、決不打折。

請繼續往下閱讀...

這次組織改造期望能提高總管理處在各項業務規劃執行與管理的效能，並且在以法遵文化為主軸的基礎上，有效支援營業單位業務推展，確實提升業務動能及營運綜效，在原有的外匯優勢基礎上，加強法令遵循及管理效率，進一步帶動兆豐銀行外匯業務向上成長。

兆豐銀自中央銀行成立後，即獲指定為政府特許之國際貿易及匯兌專業銀行，並以專業之外匯經驗、全球廣佈之營運據點及通匯網路見長，為國內首屈一指之外匯專業銀行。

有鑑於外匯業務量相對高於其他金融同業，且在「法遵為準，洗防為本」的組織文化主軸之基礎上，管理日益重要，兆豐銀行特將外匯相關業務之管理自「業務管理處」職掌拆分，另設「外匯營運處」專職掌理，期於拓展業務同時亦能兼顧法遵及符合國際洗錢防制之規定，在提高總管理處在各項業務規劃執行與管理之效能下，外匯業務能再創佳績。

ET快訊
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關鍵字：兆豐,外匯營運處,外匯,提升效能,組織改造

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