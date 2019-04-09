為東森自然美大陸加盟主破例　深坑研發中心首次對外開放參觀

▲數百位東森自然美加盟主來台進行「台灣感恩飛翔之旅」，第2天行程安排參觀自然美深坑研發中心，讓他們可以更了解研發團隊對產品品質的把關。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

來自大陸各省份的數百位自然美加盟主，在東森入主自然美後首度來台進行「台灣感恩飛翔之旅」，交流活動第2天除參訪東森企業總部大樓、大直旗艦店及合作的醫美企業愛爾麗診所，此次行程也特別安排他們來到自然美深坑研發中心，讓他們可以近距離了解產品製程，研發團隊如何嚴格把關每一個環節、要求安心品質，這也是該廠區第一次對外開放參觀。

東森自然美大陸加盟主來台展開為期5天4夜的交流之旅，其中一站來到東森自然美位在深坑的研發中心，該廠區於1990年開始啟用，至今擁有近30年專業製程經驗，在品質要求上，研發團隊經過不斷測試改良，確保產品通過肌膚敏感測試，而從製程產出到物流出貨，皆符合國際認證。抱著期待、興奮的心情，加盟主們跟著團隊人員腳步進入廠區參觀，認識實驗室、無塵室等作業環境，專心聽產品生產的每個過程。

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▲加盟主們第一次進入深坑廠區參觀，有人充滿期待，也有人覺得很新鮮，對於產品製程每個環節都很仔細觀察。

東森自然美北京店主蔣春水說，她加盟自然美10多年了，卻是第一次來到總部參訪研發中心，實際參觀之後感到震撼，因為研發的東西都是很嚴謹、按部就班進行，再加上工作人員認真專業的態度，對於產品就更有信心，「應該早點讓我們來看看的」。

東森自然美西北辦事處銷售總監張自寬表示，以前一直對外介紹產品的好，也很好奇東西是怎麼做出來的，只是沒有機會了解產品的製程，此次來台有機會參訪研發中心，內心覺得很興奮，尤其看到內部按照國際標準的嚴格流程，未來對於產品有更多信任及期望，也更有信心推薦給店家與客戶。

▲除了可以看原料研發、產品包裝等過程，參訪中特別讓加盟主們換上無塵衣，親自感受一下在無塵室工作空間裡的專業氣氛。

東森自然美總監吳明澤表示，東森、自然美兩大企業強強聯手之後，很難得第一次開放讓加盟主參訪研發中心、IOS 22716認證無塵室生物環境以及物流中心，他們不但能夠親自看到高端研發器材與實驗設備，還能了解一直以來堅持的天然用料，如何經過不斷的評估測試，確保產品的安全，透過介紹，可以讓他們觀察、體驗到東森自然美團隊對於產品研發和品質堅持過程，對集團發展更有信心。

參訪團隨後也來到東森自然美大直旗艦店及合作的醫美企業愛爾麗診所，最後一站則是在東森企業總部大樓，與東森集團總裁王令麟進行一場懇談會，透過面談面彼此交換意見，讓未來兩岸攜手更順利。此外，現場也特別開設會場販售東森嚴選商品，現場加盟主們一批又一批湧入商品展售區，不用到外面排隊就能買到品牌精品或台灣道地名產，每個人把握時間狂掃貨，讓這趟行程收獲滿滿、滿載而歸。

▲數百位東森自然美加盟主與東森集團總裁王令麟面對面懇談。

▲特別為東森自然美舉辦的嚴選熱銷商品展，讓加盟主們買瘋了，在現場狂掃貨。