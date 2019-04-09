財報產不出！3家上市公司面臨11月中下市　蘋果西打製造商也在其中

▲大飲公司重大訊息記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(9日)公布未如期申報2018年財報的上市櫃公司，共有2家上市公司、1家上櫃公司。而近期因為財報難產的蘋果西打製造商大飲，金管會表示，已經發文要求大飲20天內要產出財報，否則最快11月中會下市。

金管會證期局今天公布，截至今年4月1日止，上市櫃公司應申報家數共計1702家（含第一上市櫃），但上市公司華電（1603）及清惠光電（5259）、上櫃公司長天（3431）未如期出具2018年度財報。

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證期局副局長蔡麗玲表示，華電跟清惠光電都是在4月8日起暫停交易。華電是因為轉投資交易被會計師認為有極大風險，公司跟會計師持不同意見，最後公司直接中止會計師委任，因此產不出財報；清惠光電是因為公司內部有勞資糾紛，自結財報數字無法供會計師查核。這兩家上市公司若在暫停交易6個月內未出示財報，最快11月中將下市。

至於近期知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司2018年度財報難產，為何未列在名單內？金管會表示，大飲有出具財報，但是會計師未出具意見，因此金管會已經發文到大飲，要求20天內重編財報，大飲是從4月8日起暫停交易，依照規定6個月內財報未如期申報，最快11月中也會下市。

上櫃公司長天也未出具2018年財報，蔡麗玲表示，長天公司發生問題，相關人員都離職，會計師找不到相關人員因此在1月16日會計師就主動提出中止委任，並在1月21日暫停交易，依規定6個月內若未出具財報，9月初就會下櫃。