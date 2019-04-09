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看不下去了！縣管土地屢被偷倒垃圾　頭城公所要開罰縣府

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▲▼頭城烏石港地區中，由宜蘭交通處經管的一塊公有土地，近期常被不肖業者傾倒事業廢棄物，頭城鎮長曹乾舜看不下，不排除將依照「廢棄物清理法」，對宜縣府進行查報並開罰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城烏石港地區中，由宜蘭交通處經管的一塊公有土地，近期常被不肖業者傾倒事業廢棄物，頭城鎮長曹乾舜看不下去，不排除將依照「廢棄物清理法」，對宜縣府進行查報並開罰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

頭城鎮公所摃上宜縣府！宜蘭消暑、衝浪、賞鯨勝地的頭城烏石港地區，夏天常湧入大批的遊客及衝浪人潮，但這個地區中，由宜蘭交通處經管的一塊公有土地，近期常被不肖業者傾倒事業廢棄物，頭城鎮長曹乾舜看不下，不排除將依照「廢棄物清理法」，對宜縣府進行查報並開罰。

▲▼頭城烏石港地區中，由宜蘭交通處經管的一塊公有土地，近期常被不肖業者傾倒事業廢棄物，頭城鎮長曹乾舜看不下，不排除將依照「廢棄物清理法」，對宜縣府進行查報並開罰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

即將被頭城鎮公所開罰，宜蘭交通處長林國民說：「是我們的疏失，10日將派員清理完畢，並封閉這塊土地。同時將對相關人員進行懲處」。

頭城鎮公所表示，烏石港地區中由宜縣府交通處經管的公有土地（地號：過港段0026-0001、0031-0000、0032-0000 原計畫為停車場），2月中旬接獲民眾反映，該土地遭人傾倒大量事業廢棄物，鎮公所隨即呈報並由縣府交通處負責清理完畢。

不料3月27日又再接獲反映，經過公所查察並確認後，再度函請宜縣府應於2個星期內處理完畢，同時提出具體有效的管理措施。

頭城鎮長曹乾舜表示:2018年1月18日，這塊土地，就曾發生被傾倒垃圾及事業廢棄物的情況，鎮公所當時請縣府派員當場會勘，希望縣府能立即執行這塊土地的維護與管理，並建議設置相關阻隔設施或圍籬，平時可以達到管制的效果，需要時也能方便開放使用，以杜絕遭人隨意傾倒事業廢棄物的情形。

令人遺憾的是，經過5百多天的等待，縣府依然無消無息無作為，致使這塊土地又再次遭人傾倒垃圾及事業廢棄物，成為頭城鎮新的髒亂點。

鎮公所在3月27日再次函文給縣府，請宜縣府在2個星期內完成垃圾清運工作，否則公所將依照「廢棄物清理法」的相關規定，對宜縣府進行查報並開罰。

▲▼頭城烏石港地區中，由宜蘭交通處經管的一塊公有土地，近期常被不肖業者傾倒事業廢棄物，頭城鎮長曹乾舜看不下，不排除將依照「廢棄物清理法」，對宜縣府進行查報並開罰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城烏石港地區中，由宜蘭交通處經管的一塊公有土地，近期常被不肖業者傾倒事業廢棄物，頭城鎮長曹乾舜看不下，不排除將依照「廢棄物清理法」，對宜縣府進行查報並開罰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：縣管土地,偷倒垃圾

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