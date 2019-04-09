新成立工會有福了！　勞動部要發10萬元獎金即日起生效

▲為鼓勵勞工推動工會籌組，勞動部祭出獎勵，今年起成立工會可拿到10萬元獎金。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣企業工會組織低迷，勞動部今（9）日表示，為鼓勵勞工組織工會，即日起提供新成立工會獎勵金，今年起新成立的工會只要符合資格，可獲得10萬元獎勵金，挹注工會於初成立階段必要資源以維持正常運作。

台灣企業工會過去籌組困難重重，成立初期常因資源不足，難以招收會員或無法維持會務正常運作。勞動部3月訂定發布「勞動部獎勵工會成立要點」，今年1月起新成立的工會最高10萬元獎勵金；工會成立起2年內，會員人數若達到組織範圍人數半數以上，將可再提供第2階段獎勵金10萬。

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勞動部勞動關係司副司長黃琦雅表示，為避免獎勵工會成立措施，造成既有工會會員另行組織工會，引發工會力量分散，對於新成立工會的連署發起人，除了要求應為受僱勞工之外，另外也要符合「未具有其他工會會員身分」及「所屬事業單位未成立企業工會」的條件。

黃琦雅指出，過去勞工籌組工會到初成立工會階段有工會或相關勞工團體協助，以「母雞帶小雞」的方式協助勞工，明顯縮短勞工籌組工會的摸索期，因此這次也提供工會及勞工團體最高5萬元獎勵金，輔導更多工會成立。