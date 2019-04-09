3月CPI年增0.58%「溫和平穩」　雞蛋大漲3成、蔬菜飆半年新高

▲調查指出，17項重要民生物資中，雞蛋漲幅達3成，主要是受去年823水災影響所致。（示意圖／記者許展溢攝）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處今（9）日發布3月消費者物價指數（CPI），在農曆春節後，相關應節食品、運輸費、旅館住宿費及旅遊團費價格回跌，促使今年2月CPI較上月下跌0.62%，較去年同期則增加0.58%，創近5個月最高，整體來看，國內物價漲幅持續處在溫和平穩的狀態。

觀察7大類變動情況，以「雜項類」下跌2.3%最多，其中又因上月適逢農曆春節影響，節前饋贈保母禮金回跌所致，再者是「教養娛樂類」也跌1.86%，主要是春節過後，旅遊團費及旅館住宿費調降所致，此外，隨著冬季服飾季末促銷，成衣價格下跌，使得「衣著類」下滑0.2%。

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3月CPI較上年同月漲0.58%，若扣除蔬菜水果，則漲0.56%，共計核心CPI漲幅則為0.47%；今年1至3月CPI較上年同期漲0.33%。按商品性質別觀察，本月商品類較去年上漲0.54%，其中非耐久性消費品（含食物、能源及香菸等）漲1.25%，而半耐久性消費品則跌0.33%，耐久性消費品則也跌0.77%；另服務類上漲0.61%，其中外食費上漲1.69%。

▲2月發生連日下雨，葉菜類蔬菜受到影響，加上蔬菜正值產季交替，使得蔬菜創下6個月最高。（示意圖／翻攝自pixabay）

至於行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等17項重要民生物資曾在去年9月創下44個月以來新高後，如今3月拉回至2.42%，其中蛋類上漲30.21%最多，再者是衛生紙、面紙及紙巾漲幅達12.96%，醬油漲幅5.94%，至於麵包、鮮奶也分別上漲3.67%、3.11%。

主計總處專委徐健中表示，蛋類上漲30.21%，主要是受去年823水災影響，導致蛋雞損失，出現供需缺口，使得蛋價維持上漲走勢，不過3月26日雞蛋產地價格已從每台斤36.5元跌至33.5元，帶動3月雞蛋價格較2月小跌0.5%，預期4月蛋價可望回穩。

至於蔬菜方面，徐健中指出，蔬菜年增9.04%創下6個月最高，主要是2月發生連日下雨葉菜類相對受影響，加上產地蔬菜正值產季交替期，造成蔬菜供給青黃不接。