小米去年大賺619億　雷軍1人年薪就佔451億

▲ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

小米集團昨（8）日公布上市後首份年報，年報中披露小米5名最高薪酬人士的年薪，合計共高達469億元台幣，年增達51倍，而薪酬最高的一名僱員年薪至少有451億元台幣，經由小米發言人證實，此人即是小米董事長雷軍。

根據《明報新聞網》報導，小米公司昨日發表年報顯示，相較去年，今年小米集團5名最高薪酬的員工，年薪總和大升51倍至102.18億元人民幣（約469億元台幣），其中年薪較低的4位僱員人均酬薪介於3000萬至1億元人民幣（約1.37~4.6億元台幣）之間，唯獨有1名僱員年薪標明介於「1.5億元至150億元（人民幣）之間」（約6.9~688億元台幣），以此推算，最高薪的小米員工年薪至少98.18億元人民幣（約451億元台幣），然而2017年，小米只有1名員工年薪超過1億元人民幣。

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針對最高薪酬的人員，小米回應指出，2018年薪最高的員工正是董事長雷軍本人，但未透露實際年薪金額。

根據年報，小米集團4名執行董事及非執行董事，包括創辦人雷軍及林斌等並無收取任何董事酬金以及分紅，而其他獨立非執行董事的年薪則為50萬港元（約196萬元台幣）。

歷史資料顯示，雷軍在去年獲發一批小米B股作薪酬，價值有98.27億元人民幣（約453億元台幣）；除了小米股權，小米旗下小米金融亦於去年6月17日，向雷軍授出4207萬股購股權，認購價為3.8325元，相當於小米金融已發行股份的42.07%。

▲ 小米去年轉盈為虧賺進619億元台幣。（圖／CFP）

另一方面，雷軍也再次撰寫《董事會主席的公開信》，重申集團承諾其硬體綜合淨利率永遠不超過5%，去年小米硬體綜合「淨利率為正小於1%」，根據去年年報，去年小米綜合淨利率為7.75%。

市場研究機構IDC數據顯示，去年全球手機出貨量前四大廠商依序為三星、蘋果、華為及小米，而全球首三大手機生產商的綜合淨利率均高於小米的7.75%，蘋果的綜合淨利率為22.41%、三星電子為18%、華為則是8.23%。

小米8日收報11.75港元，跌0.68%，年初至今累計跌近一成，市值蒸發102.93億港元（約404億元台幣），同時較上市價17港元下跌約30.88%。

此外，小米去年收入為1749.15億元人民幣（約8030億元台幣），轉虧為盈賺134.78億元人民幣（約619億元台幣）。