A股ETF交投熱！富邦中証500擠下元大台灣50　登日均量第一名



▲近期日均成交量前十大股票原型ETF商品。（圖／富邦投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

短線A股在急漲過後，市場或有獲利了結賣壓，惟政策題材面釋出下，陸股仍有上漲空間可期，觀察近期盤面上交投最熱絡的股票型ETF，日均成交量前10名中，A股ETF就佔了7成為最大宗；其中富邦中証500 ETF自3月27日掛牌以來，僅短短7個交易日，平均日成交量達8,311張。

富邦中國中証中小500 ETF經理人楊貽甯表示指出，中証小盤500指數於3月底開始表現逐漸轉強，預期由於科創版即將在6月份上市，中國大陸重點資助扶持的戰略新興產業將成為市場焦點，而中証小盤500指數成分股有半數以上公司皆屬於此範圍。

楊貽甯指出，發現投資人普遍看好中小型A股後市，在比價效應下，中証小盤500指數走勢將逐漸轉強。此外，中証小盤500指數目前本益比仍偏低，在股市上漲一輪過後，目前本益比僅21倍，與金融海嘯的17倍相去不遠，長線看來，仍有估值修復行情可期待。

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▲經理人分析，大陸中小型股可望在改革紅利釋放及降準環境下受惠。（示意圖／中新社）

楊貽甯認為，隨著1~2月社融數據觸底回升，預期3月以後，景氣將反應季節因素走揚，中國大陸的經濟數據可望呈現改善的跡象，有利股市的表現。

此外，中美雙方持續進行貿易協商，預期4月底有望舉行簽約儀式，市場樂觀看待中美貿易談判，在中美雙方持續釋出善意之下，短期只需靜待不確定因素消退，預料A股在短線震盪整理過後，有望迎來第二次的反彈行情。

展望後市，除了本益比仍低於過去10年均值、且半數以上屬於戰略新興產業，預期今年在改革紅利釋放及降準營造資金寬鬆環境下，仍有利中小型股後市表現。

楊貽甯也強調須留意的是，近期A股在急漲過後，短期高檔震盪的機率較高，需靜待不確定因素消退，中長期仍看好，建議投資人除了以大型A股ETF作為核心部位外，也可配置部分資金在中小型A股。