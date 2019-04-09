影／中南美市場海運旺季來臨　慧洋：第二季起運價緩步回升

記者林淑慧／台北報導

受惠美中貿易戰暫時休兵，加上散裝航運進入產業旺季，散裝航運業者慧洋海運今（9）日表示，三月下旬逐步進入中南美穀物運輸旺季，原先中國遞延的黃豆需求也可望開始發酵，預期第二季起運價將緩步回升，可望挹注公司營運表現。

台灣證交所今日舉辦上市公司業績發表會，受邀參加的慧洋海運對外說明近期業務概況。慧洋發言人薛亦駿表示，慧洋董事會通過擬配發現金股利每股1.5元，以慧洋今日收盤價29.65元計算，現金殖利率達5.05%。

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▲慧洋海運發言人薛亦駿表示，壓艙水處理系統將於今年9月正式上線實施，預估今年海運產業整體的供需將更趨平衡。（圖／記者林淑慧攝）

另外，慧洋董事會亦決議發行新台幣13.85億元的有擔保普通公司債，以及提請股東會同意在不超過80,000張的額度內以詢圈方式發行現金增資。

對於發行公司債的用途，發言人薛亦駿表示，發行公司債將用於償還利息較高的銀行借款，而現金增資的資金則以用於擴編船隊為主，亦同時調整財務結構，惟目前時程及額度皆尚未確定。

慧洋表示，今年第一季雖明顯受到淡季與巴西淡水河谷礦災影響，然目前除波羅的海-海岬型指數（BCI）外，其他散裝船型運費均有出現因信心不足超跌後的反彈回升走勢，有助於換約漲價幅度，而慧洋船隊中僅有3艘海岬型（Capesize），且皆為15年的長期租約，不受現貨市場影響。

展望後市，慧洋表示，壓艙水處理系統將於今年9月正式上線實施，勢必加速老舊船的拆解處分，慧洋皆已按照既定時程安排設備加裝作業，今年以來已處分一艘老舊船舶，預估今年海運產業整體的供需將更趨平衡。