2019飛奇兒動動日師大體育館登場　4大關卡讓孩子學習自我挑戰

文／時尚家居

常常假日放假待在家裡好無聊～不知道要去哪裡嗎？快來參加飛奇兒主辦的動動日，小朋友相揪一起動起來！

因為科技的日新月異，現代的小朋友能接觸運動的時間與地方越來越少，一群熱愛運動的體操教練們有感而發，為了能夠讓更多小朋友接觸體操運動，於是在2011年，「飛奇兒」誕生了。

飛奇兒特別規劃於師大體育館舉辦「2019飛奇兒動動日系列活動」，同時現場也邀請了2018年在亞運鞍馬項目拿下金牌的李智凱先生，給現場小朋友們帶來鼓勵並持續保持運動習慣，也希望動動會能帶給大家一些好玩又有教育意義的活動和節目。

飛奇兒常常會不定期舉辦許多好玩的活動，於今年更是創作有趣的四大闖關互動遊戲，並且多方嘗試設計新型態的實體遊戲體驗，期待能在這科技發達、虛擬世界蓬勃的世代，能讓人與人之間的連結彼此貼近、與實體空間的互動更加緊密，今年更利用「網路直播」來介紹活動進行實的樂趣，主要就是希望把現場的好氣氛給眾多未能到場的民眾啊！

感覺統合力、學習專注力、體適能力、姿勢美力、心理適應能力「飛奇兒」是一個以孩子快樂為出發點的歡樂園地，期許能夠成為孩子們的幸福製造機，我們秉持著這股信念，期望能夠深入孩子的生活，並將幸福生活化的概念，傳遞給每個踏進飛奇兒的家長與孩子，希望動動日有趣的遊戲能讓大家樂在其中，並能藉由體操全身性的訓練，鍛鍊肢體的動作與細部肌肉群發展，增強孩子的體適能力與感覺統合力，並透過課程訓練，讓孩子學習自我挑戰。

相關活動資訊可上「飛奇兒體操教學系統 FLY KIDs」

(www.lovelyflykids.com)查詢。

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