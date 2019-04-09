股王大立光帶頭衝！台股續創新高　台指期收漲73點重返10800點

▲台股期現貨近期驚驚漲，今天強勢往上攻，雙雙站穩10800點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判樂觀，美國股市漲多跌少，台股期現貨今（9）日開高走高，台股終場上漲51.03點，收在10851.6點，成交量1382.06億元，台指期也貼近現貨走勢，尾盤上漲73點，以10843點作收，成交量7萬207口，雙雙攻破10800點大關。

股期雙市近期上演驚驚漲走勢，台股今天以10805.39點開出，在大型權值股穩住多頭信心下，加上中小型股快速輪動，指數一路開高走高，終場上漲51.03點，以10851.6點作收，成交量1382.06億元，續創波段新高。

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台指期今天貼近現貨走勢，指數一路震盪走高，盤中直接突破10800點關卡，電子期指上漲0.71%、金融期指也漲0.38%，終場上揚73點，以10843點作收，成交量7萬207口。

期貨分析師表示，美中貿易談判氣氛融洽，市場轉趨樂觀看待，不過成交量短期過大，因此今天呈現上漲量縮格局，下周三適逢台指期結算，量能若無法維持在1400億元以上，盤勢將進行橫盤整理，但在台指期結算前不容易出現較大回檔跡象，一旦融資增加至1300億元以上或融券減少50萬張以下，容易出現回檔情況，目前仍以緩步往上漲走勢為主，建議投資人回檔逢多操作，以免追高套牢。