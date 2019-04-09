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利率倒掛免驚！「2債+1股」黃金組合　兼顧收益與風險防禦

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）
▲美國公債殖利率自2007年以來首次出現利率「倒掛」現象，市場視為經濟衰退前兆。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美國公債殖利率自2007年以來首次出現利率「倒掛」現象，因殖利率倒掛被視為景氣低迷、經濟衰退的訊號，讓投資人避險情緒急升。對此，國泰投信ETF團隊協理鄭立誠指出，殖利率倒掛現象僅幾日解除，顯示經濟衰退非迫在眉睫，卻也凸顯市場對經濟成長增速放緩預期，預警投資人應謹慎應對投資風險，可將部分資金放在安心穩健的投資標的。

鄭立誠認為，面對景氣成長趨緩疑慮，資產配置應兼顧收益與風險，像是「2債+1股」。但也要特別挑選有前景的產業，像是隨著全球人口老化現象來襲，不論景氣榮枯都將有需求的醫療產業；以及他看好中國大陸經濟勢力持續茁壯，消費實力升級，帶動企業競爭力將與美國並駕齊驅；另外隨著5G、物聯網、AI與機器人發展帶動的技術革新，半導體銷售持續成長，預計2030年產值將達1兆美元，費城半導體指數在近10年更是美國四大指數中表現最優異的。

鄭立誠說，今年全球經濟仍可望維持正成長，但各區表現分歧，美國仍是經濟成長的領頭羊，投資布局可以美元資產作為配置核心，並著重趨勢產業及選擇財務結構良好的發債企業，以兼顧收益和風險防禦。

請繼續往下閱讀...

▼投資人示意圖。（圖／中新社） ▲▼股市,股民,股市上漲,牛市。（圖／中新社）

因此，國泰投信推出「2債+1股」的黃金組合，提供投資人現階段長期投資的優秀標的，並且瞄準產業發展潛力，二債分別是國泰中企A級債7+ETF(00798B)、國泰A級醫療債ETF(00799B)及一股的國泰費城半導體ETF(00830)。

國泰投信將於15日開始盛大募集3檔ETF，包括穩健收益超過4.2%的「國泰A級醫療債ETF」、囊括能源、公用事業和通訊服務等大陸優秀大型企業，如國家電網、中石化和阿里巴巴等優質長線看好的潛力投資標的之「國泰中企A級債7+ETF」、國內第一檔追蹤美國費城半導體指數，且涵蓋科技產業上游元件供應商，如高通、英特爾及德州儀器的「國泰費城半導體ETF」。

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關鍵字：2債+1股,國泰投信,鄭立誠

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