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川普稱量化緊縮損害經濟　Fed經濟學家駁斥：去年熊市非QT之過

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▲▼美國聯準會（FED）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯準會經濟學家指出，雖然取消非常規的貨幣寬鬆可能會使經濟活動減緩，但這並非導致2018年熊市的主因。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國總統川普上周稱聯準會（Fed）的貨幣緊縮政策正在傷害經濟，聯準會出面駁斥，雖然取消非常規的貨幣寬鬆可能會使經濟活動減緩，但這並非導致2018年熊市的主因。

CNBC報導，聖路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）經濟學家Christopher J. Neely上周五（5）發布報告強調，聯準會縮減資產負債表的作法（即量化緊縮）並不會對經濟成長帶來任何明顯的負面影響。這與川普「量化緊縮使經濟成長減緩」的說法背道而馳。

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Neely寫道：「確實，取消非常規的貨幣寬鬆可能會使實際的經濟活動減少，但聯準會持續縮減資產負債表並不是造成2018年熊市的主因，也不太可能造成經濟活動顯著延遲。」聯準會在金融危機發生後力推量化寬鬆政策，允許以每月500億美元的速度購入政府公債及不動產抵押貸款證券（Mortgage Backed Securities，MBS），造成資產負債表曾一度膨脹至4.5兆美元。然而，聯準會去年開始啟動縮表，並在美國經濟成長可能放緩的情況下，於今年3月宣布縮表行動預計在9月完全結束。

過去川普曾多次批評聯準會的升息及縮表行動，即便聯準會暫停了升息腳步，川普仍不斷指責聯準會，應進一步降息與寬鬆。美國勞工部數據顯示，今年3月份非農就業人數增長高於預期，達19.6萬人，失業率維持在3.8%接近50年來低點。儘管有可靠的就業報告，外界對經濟成長的延續性仍抱持懷疑。

川普認為，這一切都得歸咎於聯準會，特別是各種量化緊縮政策。他指責聯準會在去年第4季升息使股市崩盤，並表示如果不升息，經濟成長速度會快得多。川普上周五表示：「我認為聯準會應放棄升息，因為升息確實放緩了經濟成長的速度。」不過Neely卻表示，量或緊縮並不會以任何明顯的方式影響經濟。

以下是Neely列舉的4個理由，強調指責量化緊縮政策毫無依據：

- 量化寬鬆只是修復了「暫時缺乏流動性的市場」，因此對殖利率有利的影響並不會消失

- 聯準會在2014年就停止了量化寬鬆，並在2015年開始升息，因此這樣的貨幣緊縮已有一段時間了，對金融市場或經濟幾乎沒有負面影響

- 美國財政部一直以較低的殖利率發行長期債券，這有助於抵消聯準會停止購買類似存續期間債券的部分影響

- 聯準會緊縮的額度並不高，市場可能需要多年的時間才會感受到影響

Neely認為，聯準會的量或緊縮措施雖然引發市場焦慮，但聯準會的行動不太可能「嚴重阻礙經濟活動」。

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關鍵字：聯準會,Fed,利率,升息,股市,川普,量化緊縮

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