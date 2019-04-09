大立光強拉5%衝刺　台股續創新高收漲51.03點站穩10,850點之上



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國本周將公布重大經濟數據，同時企業第1季財報將出爐，讓美股漲跌互見，台股連日走高，今（9）日因股王大立光持續勁揚，盤中最高衝到10839.68點；但因台積電、鴻海等權值股熄火，指數還是呈現高檔震盪驚驚漲格局。終場在大立光強拉逾5%衝刺下，集中市場加權指數上漲51.03點，漲幅0.47%，收10,851.60點，持續創新高點，成交量新台幣1,382.1億元。

股王大立光（3008）因業績報喜，3月營收繳出優於預期成績，終場強漲5.43%、衝高到4,850元，創下七個月以來新高；台積電（2330）終場漲約0.40%、來到254元；鴻海（2317）終場漲0.12%、報82.5元。

今日光學股終場僅剩玉晶光（3406）續強，持續強勢軋空走勢，也大漲逾4.14%、報453元；亞光（3019）、今國光（6209）、揚明光（3504）、新鉅科（3630）等午盤後平盤下震盪走跌。

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而天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，mini LED將是蘋果中大尺寸產品未來主流，欽點瑞儀（6176）、晶電（2448）受惠，今天兩家爆量漲逾2.88%、4.09%。

而盤面另一焦點為被動元件，像是指標股奇力新（2456）受到3月營收回溫加持，今日氣勢如虹亮燈漲停 101元，奧斯特（8080）也強漲停至4.31元，天揚（5345）終場也攻上漲停來到6.05元，信昌電（6173）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）及日電貿（3090）都表現強勁，漲幅約在2.5%至5%不等。

市場看好國際品牌服飾之後的需求增溫，有助今年紡業業者營運表現，東隆興（4401）今日也上攻到漲停板至44元，另外像是遠東新（1402）、儒鴻（1476）、大東（1441）今日也有1%不等的漲勢。