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泰山第三代爆假訂單詐貸案　泰山：已提列呆帳損失2000萬元

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▲泰山第三代、欽泰國際董事長詹舜淇涉嫌用假訂單詐貸10億元，8日晚間被調查局官員移送台北地檢署由檢察官複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰山第三代、欽泰國際董事長詹舜淇涉嫌用假訂單詐貸10億元，8日晚間被調查局官員移送台北地檢署由檢察官複訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者林淑慧／台北報導

泰山企業第三代、欽泰公司董事長詹舜淇昨（8）日因涉嫌用假訂單詐貸10億元，被檢調聲押禁見後交保，泰山企業因持有欽泰18.9%股份，今早發佈重大訊息公告表示，泰山已於2017年第一季提列2000萬元的備抵呆帳損失。

以銷售、外銷泰山八寶粥、仙草蜜等罐頭甜品為主業的欽泰公司，前身是泰山的國際貿易部門，現在公司登記資本額為1億元，由泰山詹家第三代成員詹舜淇擔任董事長，公司出口泰山企業產品至北美、南美、大洋洲和非洲等20多個國家。

請繼續往下閱讀...

但檢調獲報，欽泰公司涉嫌在2014年3月至2016年底，用假的電子零件訂單，向10多間銀行申請貸款，但實際上欽泰沒有與人進行交易，多間銀行陸續發覺有異，初步清查欽泰向包括國泰、一銀、華南等銀行的借貸款中，仍有約10億元尚未清償，詹舜淇等4人被檢調單位以違反《銀行法》、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

▲欽泰公司前身是泰山的國際貿易部門，主要業務為銷售、外銷泰山八寶粥、仙草蜜等罐頭甜品為主業。（圖／記者劉昌松攝）

▲欽泰公司前身是泰山的國際貿易部門，主要業務為銷售、外銷泰山八寶粥、仙草蜜等罐頭甜品為主業。（圖／記者劉昌松攝）

對於該案可能產生的損失，泰山企業表示，台灣欽泰為泰山企業的通路客戶之一，營收佔比約1.6%，目前泰山對台灣欽泰的應收帳款金額約新台幣2000萬元，已於2017年第一季提列為備抵呆帳損失。

泰山企業表示，泰山投資台灣欽泰公司，股權占比為18.9%，股權價值也在2017年第一季全數提列損失，並強調泰山企業並無提供任何背書及保證予台灣欽泰公司或個人。

泰山企業表示，由於目前該案已進入司法程序，若有損及泰山企業之權益，公司將以股東及債權人立場依法採取相關措施，以確保股東之權益。

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關鍵字：泰山,欽泰,詹舜淇,詐貸案

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