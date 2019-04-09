華航機師春節罷工　監委要求交通部、勞動部檢討

▲華航機師罷工，圖為松山機場。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

桃園市機師職業工會之華航分會與長榮分會，因勞資糾紛發動並取得合法罷工權，機師工會早在2017年10月12日就提出勞資爭議調解，但今年農曆新年期間發生華航機師罷工行動，監察院9日通過調查報告，要求交通部、勞動部檢討。

監委仉桂美表示，交通部對於機師工會與華航、長榮2家航空公司，因「保障飛安、改善過勞」等訴求多次勞資爭議協商不成、醞釀罷工時，未即時以我國交通行政及交通事業主管機關立場介入，積極促進勞資雙方自主協商，迫使工會在無法與資方實質有效協商情形下，選擇於農曆春節期間發動實際罷工，造成民生重大影響，請交通部檢討改進。

仉桂美強調，交通部明知其飛航監理之法規命令「航空器飛航作業管理規則」與法律位階較高之「勞動基準法」在工作與休息時間等規定之競合與矛盾卻無積極協商與調整作為，致無法預控勞資爭議風險與避免擴大。交通部如認民航運輸業特殊產業性無法一體適用勞動基準法，應以目的事業主管機關立場提供專業意見，會同勞動部妥予研議並謀解決之道。

仉桂美指出，勞動部於資方以「職業工會不存在罷工權」、「調解期間不得為爭議行為」等企圖使對方之爭議行為陷於不可能之主張時，未以主管機關專業即刻澄清並提醒資方，最終激化為實質罷工；又罷工期間，勞動部亦未發揮專業把關、協商潤滑的角色，致勞資雙方拉鋸，持續影響消費者權益，歷時7天、4次座談會議始達成共識，請勞動部檢討改進。

仉桂美並補充，未來政府機關應以本案為例，建立對於國營、泛公股企業發生勞資爭議時之處理慣例，俾利勞資雙方進行平等、合理、有效的協商，以降低後續發動爭議行為而影響公眾生活之程度。

另華航機師罷工，由於事發突然且時值農曆新年為國人出國旅遊之高峰期，嚴重影響旅客權益，社會輿論及相關機關、團體迭有呼籲應建立罷工預告期之制度，但亦有持反對意見者，請行政院督促勞動部會同相關目的事業主管機關通盤研議。