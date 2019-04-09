搶攻台式辦桌！王品新品牌丰禾日麗明開幕　目標三年開八家

▲王品集團新創品牌「丰禾日麗」為旗下第一個自創的台灣料理品牌，目標三年內展店八家。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

王品集團在兩岸展店腳步不停歇。新創品牌「丰禾日麗」預計明（10）日在台北開幕，丰禾日麗品牌協理邱瀕儀表示，此為王品集團第一個自創的台灣料理品牌，目標三年內開出八家，將鎖定住辦混合商圈展店，搶攻台式辦桌商機。

王品集團董事長陳正輝規劃的新品牌「丰禾日麗」，不僅秉持傳承台式手路菜技藝的使命，長程目標則是要將缺乏賣相的醜蔬果端上餐桌，讓「剩食」變身「盛食」，具有減少地球資源浪費的意義。

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▲王品集團新創品牌「丰禾日麗」預計明（10）日在台北開幕，特別請來導演吳念真為經典台菜「古早味白菜滷」說菜。（圖／記者湯興漢攝）

邱瀕儀表示，為擴大營運動能，王品今年持續聚焦「新品牌發展」、「多品牌持續優化」與「增長品牌加速展店」策略，丰禾日麗為旗下第21個餐飲品牌，餐廳的平均客單價目標訂在410元左右，年底前希望再開出第2家，3年內希望開出8家。

在市場佈局方面，王品表示，集團持續多品牌發展十字戰略，其一是圍繞同一客群的不同餐飲品類需求做品類多樣化，聚焦客群，其二對同一品類不同價位需求的人群細分出高、中、低價位的品牌延伸，提升市佔率。

▲王品集團新創品牌「丰禾日麗」為旗下第一個自創的台灣料理品牌。（圖／記者湯興漢攝）

展望後市，王品集團今年第二個新品牌「樂越」，主打越南式河粉，預計4月20日在在台北市慶城街1號開幕，同樣鎖定住辦混合的商圈據點，平均客單價約280元，以搶攻上班族及年輕客群。

受惠兩岸展店效益，王品集團2018年合併營收達162.8億元，較前一年度的158.1億元，增收4.7億元，終結連三年下滑，反轉向上，年增3.0%。每股稅後盈餘(EPS)4.52元。董事會決議，每股配發現金利4.5元，配息率為99.56%。