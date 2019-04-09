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最高可省萬元！政府4大補助領完還能減稅　一張圖秒懂不求人

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▲▼政府4大補助不可不知，全拿所有補助即可省下一筆可觀費用。（圖／記者紀佳妘製表）

▲政府4大補助不可不知，全拿所有補助即可省下一筆可觀費用。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

財經中心／綜合報導

想省荷包看過來！政府近期補助面向多元，無論是節能家電或是春遊補助等，讓許多人相當有感，一次讓你搞懂政府4大補助方案，消費者想要獲得補助，必須做點功課、眼明手快，才能省下一筆不小的費用。

‧「汰舊換新」節能家電　享有補助還能減稅

請繼續往下閱讀...

經濟部今年擴大縣市共推住商節電行動，將節能補助範圍擴至一般住家，只要民眾「汰舊」冷氣或冰箱，且「換新」購買有節能標章的家電，即可享有補助。主要針對1、2級能效的冷氣及冰箱實施，其中冷氣每千瓦補助1000元，冰箱每公升10元，中央最高補助3000元，至於各縣市政府補助上限大不同，民眾不妨把握機會「汰舊換新」，補助的家電購買日期可回溯2018年12月7日。

此外，行政院先前也通過「貨物稅條例」修正草案，只要立法院三讀通過後，民眾只要購買節能標章電器每台可望減徵貨物稅2000元。

▲Gogoro打破金氏世界紀錄！1303台騎上台北橋遊行獲認證。（圖／記者張慶輝攝）

▲經濟部、環保署補助電動機車，只要汰換舊款二行程機車並購買新電動機車，即可享有高額補助金。（圖／記者張慶輝攝）

‧電動機車補助多　最高可拿3.3萬元

環保署淘汰老舊車輛政策過去引發不少爭議，環保署因此重新定調，要淘汰的是「髒車」，不是「老車」，因此將歷年資料整理分析，發現大部分車輛只要保養後都能符合規定。精進後方案從原本補助1至2期大型柴油車汰舊，修訂成補助1至3期大型柴油車單純汰舊、汰舊換新或換中古車都可申請補助，每輛車最高補助由35萬元提高到65萬元。

環保署同時也修訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，新增補助大型柴油車調修燃油控制系統，金額5萬元以下，超過5萬元以上的則給50%補助，每輛車最高上限10萬元，若加裝其他汙染防制設備，每輛最高15萬元。

另外環保署也和經濟部共同推出電動機車補助，汰換二行程並新購電動機車，重型補助1萬5000元、輕型1萬3000元及小型輕型1萬200元。若新購電動機車，重型1萬3000元、輕型1萬1000元及小型輕型8200元，地方政府也有不同補助，以桃園市民為例，汰換二行程並新購買電動機車，即可享有1.8萬元補助，加總中央與地方補助，最高可拿到3.3萬元。

▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲趕快把握春遊補助期間出去玩，自由行最高每人補助1500元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

‧春遊專案看過來　自由行最高每人補助1500元

交通部觀光局啟動「春遊專案」，活動期間為108年4月1日至6月30日，補助部分再細分為自由行、團體旅客。自由行部分，最高可領取1500元補助款，全體國人「不限年齡」入住全台指定旅宿，每人每房折抵500元，限定補助一次；加碼部分限定18至40歲國民，而且必須領完基本補助才可再領，入住離島、小鎮民宿各補助500元。

再來是團體旅遊部分，10人以上團體，若前往小鎮旅遊兩天一夜以上，每人每日補助500元，每團設有3萬元的上限，如果以10人計算，也就是最多玩6天；前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館，每團加碼補助上限為5萬元，如果以10人計算，也就是最多玩10天。

自由行旅客周日至周四入住指定旅宿，每人每房折抵500元；加碼18至40歲國民，入住離島、小鎮民宿各補助500元；團體旅遊10人以上團體前往小鎮旅遊兩天一夜以上，每人每日補助500元，每團設有3萬元的上限，若前往離島、員工旅遊或入住星級旅館，每團加碼補助上限為5萬元。

▲▼聊是非用圖,親子,家庭,夫妻,育兒 。（圖／視覺中國CFP提供）

面對少子化，政府擴大育兒津貼及托育補助，不過兩者只能二擇一。（示意圖／視覺中國CFP）

‧托育補助與育兒津貼擇一領　還得符合1條件

面對少子女化問題，政府推出托育準公共化及育兒津貼制度，但家長們需先知道，托育補助與育兒津貼只能擇一請領。進一步說明，幼童送托或請保母是領取「托育補助」；幼童由家長自己帶則是領「育兒津貼」。

準公共化幼兒園制度將在今年的8月1日起全面實施。針對2至4歲幼兒園「托育補助」就學方面，就讀準公共化幼兒園，每人一個月繳交不超過4500元，第三名以上子女，每人一個月繳交不超過3500元。

而綜所稅率未達20%家庭的0至2歲幼兒送公設民營托嬰中心，每月補助3000元，第3名以上子女一個月加發1000元；送托準公共化保母或托嬰中心者，則是每月最高補助6000元，第3名以上子女一個月加發1000元。

另外，未接受公共、準公共化托育服務、未領取育嬰留職停薪津貼，以及家戶綜所稅率未達20%者，則可以領「育兒津貼」，0至4歲幼兒一個月家長可領2500元，第3胎以上，一個月加領1000元。

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關鍵字：補助,電動機車,育兒,春遊,節能家電,生育津貼

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