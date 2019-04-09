台灣微軟跟著韓總發大財　攜手高雄市政府以AI翻轉教育、讓北漂人才南留

▲台灣微軟也要跟著韓總發大財，攜手高雄市政府以AI翻轉教育、讓北漂人才南留。（圖／資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣微軟也要跟著韓總發大財！台灣微軟為了呼應高雄市政府「數位雙語、世界接軌」政策，特別引進全球人工智慧（AI）資源，以「AI雙語」合作為開端，協助高雄領先全台導入AI應用於12年國教課程內容，全方位翻轉傳統教育模式，更計畫以技術支援拓展產學合作發展機會。

同時，高雄市政府亦將與台灣微軟展開一連串育才行動，包含數位雙語教育、智慧商務人才育成，以及歷年來最大規模的微軟教育高峰論壇皆將於4月接續開跑。此次育才投資橫跨國小至大學，台灣微軟盼透過AI加值「學生」、「老師」、「教學資源」等三大關鍵，由縱觀至橫向完善在地人才育成資源鏈，讓優秀種子留在高雄這片人文沃土紮根、發芽，並朝世界邁進。

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韓國瑜要培養「南得好人才」

台灣微軟指出，高雄市市長韓國瑜為推動高雄航向國際，使人才從「南流」高雄進一步「南留」在地，積極推動深耕育才等相關政策，催生「南得好人才」。

韓國瑜表示，在貨出去、人進來的理念中，高雄不僅只追求貨出錢進的目標，「人」更將是實現高雄發大財的最後一哩路，而數位、英語能力則為高雄接軌國際的必備利器。因此，高雄很高興能邀請到台灣微軟一起從「AI雙語」聯手，領先全台從基礎國民教育開始，以AI應用拉拔人才，育才就猶如務農育苗，好環境才能結出好果子，相信在台灣微軟的全力襄助下，高雄這片智慧人文沃土必會好竹出好筍，讓優秀人才從本土長起來。

台灣微軟總經理孫基康表示，隨著AI等新興技術不斷革新與發展，科技成為人類社會向前邁進的關鍵引擎。而微軟一向致力於發展以人為本的人工智慧技術（AI+HI），期望以AI賦能人類的概念，揭示「人」作為科技與社會的銜接。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國亦於今（9）日親自向韓國瑜市長展示AI技術應用在教育的場景，利用易取得的先進技術導入高中職及國中、小教學場域，為高雄學生營造更多元有趣的雙語學習環境。

Windows 10系統中內建的OneNote應用程式支援「沉浸式閱讀模式」，能讓學生依個人化學習步調進行專注的閱讀，且內建的AI智能朗讀助學生透過電腦朗讀段落與文章，甚至可依照個人學習需求調整朗讀速度與人聲；此外，學生可依需求利用不同顏色標註不同詞性，除增加對單字的印象，更能在文章中直接對單字或段落直接進行翻譯，改變過往需要逐字查詢的過程，協助大幅提升閱讀理解，從「學習如何閱讀（Learn to Read）」轉為「從閱讀中學習（Read to Learn）」。

微軟翻譯則協助老師透過PowerPoint便可即時呈現授課內容的翻譯字幕，因此高雄市各級教育單位在進行雙語授課時，學生能享有輔助字幕文稿支援學習，藉此更了解英語授課的內容重點與增加語言敏感度，老師亦能藉此輕鬆地即時翻譯不同語言的簡報檔案，豐富課程內容。