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LINE大舉招募正職、實習生　徵才50位開發工程師

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▲▼LINE CONVERGE記者會，董事總經理陳立人與團隊合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲LINE台灣團隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今天（9日）宣布，針對開發者社群，即將在5月18日舉辦第一屆LINE Developers Recruitment Day，預計招募超過50位開發工程師，其中包含資安工程師、資料工程等職缺，同時啟動LINE FRESH和LINE TechFRESH暑期實習計劃，共開放16個職缺。

隨著事業版圖擴展，LINE台灣自去年底陸續釋出大舉招募人才計劃後，今年更宣布針對開發者社群更多投入資源，預計在招募日進行面談流程，並與LINE同仁交流互動，還有一整天的講座說明LINE的業務內容。

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▲LINE將於5月18日首度舉辦LINE Developers,Recruitment Day工程師招募活動。（圖／LINE提供）

▲LINE即將在5月18日首度舉辦LINE Developers,Recruitment Day工程師招募活動。（圖／LINE提供）
 
LINE台灣表示，LINE Developers Recruitment Day針對近期LINE推出的服務招募各界開發好手，其中金融方面需要Fintech與區塊鏈相關人才，還有支付與虛擬貨幣等職缺；而電商與旅遊導購平台的串接也需要熟悉使用者經驗的前端與後端工程師。

此外，為了協助各服務能有效運用資料科學與機器學習等技術，資料工程團隊也是這次的招募重點；同時，LINE最看重的資安團隊也持續招募新血中，有興趣的開發者只要在4月13日前投遞履歷，符合資格者將獲邀參與首屆LINE Developers Recruitment Day。

同時，第六屆LINE FRESH開放投遞履歷，這個僅千分之三錄取率的LINE FRESH暑期實習計畫，每年都吸引數千封履歷，今年以「Start with LINE下一站，新起點」為主題，釋出橫跨8個部門的職缺，再加上LINE TechFRESH技術新星人才計畫，總共開放16個職缺，邀請學生進行為期一年的實習。

▲LINE將於5月18日首度舉辦LINE Developers,Recruitment Day工程師招募活動。（圖／LINE提供）

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關鍵字：LINE,LINE FRESH,徵才

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