格力電器擬以400億人民幣出售　傳鴻海富士康有意入主

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

中國格力集團正計劃以人民幣400億元出售格力電器，根據《中國證券報》報導，格力集團有意轉讓持有的格力電器總股本15%的股票，市場盛傳鴻海（2317）集團旗下富士康可能成為買主，對此，鴻海僅回應，不評論媒體及市場流言。

根據報導，格力電器控股權從1991年成立以來，一直屬於珠海市國資委旗下格力集團，這次的消息來自一名珠海國資人士對媒體的爆料，而且市場盛傳鴻海集團旗下富士康可能成為買主。

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格力電器已經在今天（9日）復牌，按照市值計算，格力集團轉讓的15%的格力電器股份，粗估至少需要400億人民幣（約1864億元台幣）的資金。

格力電器之前就傳出想要脫手的消息，而且從2006年來不斷減持股份，已從50.28%減至目前的18.22%，這次格力再轉手15%的股權，代表買家將成格力電器的掌控人。

根據格力電器2018年第3季財報顯示，目前格力電器仍以格力集團持股的18.22% 為最大股東，其次是河北京海擔保投資有限公司，持股比例為8.91%，第3至第9位大股東為法人機構，第10名大股東則為格力電器董事長董明珠，持股0.74%。