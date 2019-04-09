醫療保健帶動蘋果股價9連漲　商機是智慧型手機市場的3倍

▲蘋果不久後將會成為消費者保健領域的領導大廠。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果周一（8）股價大漲1.6%，已是連9個交易日收漲，漲幅高達7.1%。摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，蘋果布局醫療保健不僅限於Apple Watch等穿戴設備，該公司不久後將會成為消費者保健領域的領導大廠，光是在美國的醫療商機便是全球智慧型手機市場的3倍。

據摩根士丹利14名分析師的估計，2027年，蘋果的醫療保健市場商機所帶來的收入最少150億美元，最高可達3130億美元。蘋果去年營收為2656億美元，iPhone佔其中的60%。

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這份長達56頁的報告寫道：「蘋果的醫療保健有可能引領數位化破壞，就像當初iTunes為音樂或App Store為行動服務帶來的影響。根據過去5年的情況，我們預料蘋果將會創造下一個以消費者為中心的生態系。」

摩根士丹利指出，蘋果的平台將為醫療保健領域帶來顛覆性的作用，並整合運用iPhone和iPad、iOS、App Store生態系，最終將為蘋果省下龐大的成本。據摩根士丹利預測，美國的資療保健商機將是全球智慧手機市場的3倍，而向國際擴張將提供更多上行空間。

分析師補充道，儘管像Google母公司Alphabet及亞馬遜這樣的競爭對手，可能在人工智慧領域擁有更強大的實力，但蘋果龐大的用戶群是一明顯優勢，不容小覷。