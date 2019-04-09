股東會紀念品大比拚！金控業發的超商卡、保溫袋與保鮮盒最實用、最受歡迎



▲股東會發放紀念品當日會出現大批兌領人潮。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

股東會旺季即將來臨！上市櫃公司已陸續決定股東會日期，許多投資人也開始關注股東會紀念品。目前公布的股東會紀念品中，以超商的50元商品卡最為普遍，在網路折價10%以內就很容易賣掉，換現金最實用。而另外受歡迎大多是金控業的股東會紀念品，例如華南金（2880）的拉拉熊保溫袋與保鮮盒，開發金（2883）發的折疊椅等。

今年宏達電（2498）將發放黑色手提購物袋+ VIVELAND虛擬實境個人體驗優惠卷100元兩張+團體包場體驗優惠券2,000元一張，聯電（2303）發送卡娜赫拉馬克杯，康和證（6016）則是家魔仕鳳翔水晶碗2入組。

至於也有很多公司是送自家產品，像是生技與食品公司還是維持傳統，例如大江（8436）送高級面膜福袋乙袋，健喬（4114）發酵素B群發泡錠，科妍（1786）也是發玻尿酸面膜2片裝1盒，中天（4128）發送李時珍頂級四物鐵/6入，泰山（1218）則發泰山花生仁湯4入組。

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▲股民最愛的生活實用紀念品，常常造成搶兌風潮。（圖／資料照）

股務代理人士表示，比較今年已公布與過往幾年的股東會紀念品，前兩、三年露營風掀起的露營燈、戶外餐具淡出，近幾年又開始出現較多的保溫（冷）袋及保鮮盒。

不過，也有公司因發的紀念品讓人不滿意，像是USB、毛巾、杯墊等，或突然宣布不發，讓股東感到失望的，像是中壽（2823）往年的股東會紀念品也是讓投資股東讚不絕口，今年卻不發送股東會紀念品。

而也有許多人為獲得股東會紀念品，往往會買進該公司股票零股，而因紀念品爆出大熱門者莫過於有激烈董監改選的公司，像是誠美材（4960）、永大（1507）及大同（2371）已決定股東會日期，但也是要開會55日前才要公布是否發放紀念品或紀念品內容物。但像是中鋼（2002）等公司決定開會55日前再公告是否發放紀念品或紀念品為何，避免零股股東激增或相關作業的困擾。