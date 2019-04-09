合庫招才第2彈　菁英年薪百萬、一般金融人員75萬

▲合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合作金庫銀行今(108)年擴大徵才，除了年初才率先金融同業辦理第一梯次招募260人外，接下來配合鳳凰花開畢業季的來臨，自4月12日起將展開第二梯次徵才報名作業，且招募名額由原訂的290人加碼增加到420人。

合庫第二階段徵才 釋出420職缺

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合庫第二梯次招募，對於無需工作經驗的徵才類組，除仍將招募具備碩士以上學歷之儲備菁英人員，且名額由前次的25人大幅提高到40人外，大學以上學歷之一般金融人員204人、助理理財人員15人、法遵法務人員10人，合計高達有269個不限經驗的職缺，積極向新鮮人招手並熱情等待加入。

另外，針對有經驗的轉職者同樣有佳音，合庫亦開出了各種多元職缺，包含資訊電金人員35人，外匯人員29人，理財人員60人，非商科金融人員10人，廣告設計、消防及弱電人員3人，以及客服人員6人;且為延攬偏鄉地區具金融經驗的人才，以落實提供在地金融服務的精神，雷董事長針對花蓮、台東、澎湖等3地區，指示以更體貼的在地考試、在地服務方式，另設專區招募8人。故這次徵才總計23類組合計420人，招募類別多元、名額眾多、區域廣闊遍及全台，且應屆畢業生得先行報考。

菁英儲備幹部年薪百萬元、一般行員75萬元

至於薪資待遇，也十分豐厚，儲備菁英人員為例，試用期滿後的第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後合計年薪、福利、獎金等上看75萬元，是應屆畢業新鮮人及轉職人員的最佳選擇。

合庫銀行將委託台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間自108年4月12日起至108年4月24日止。合庫自前身於1913年成立台灣第一個產業組合起算，迄今已超逾百年歷史，其深耕台灣的經營理念與優良的金融服務口碑，使其成為坐擁全台最多分支機構的銀行，且對民營企業的放款規模，穩居國內龍頭地位。

去年（2018）年稅後純益較2017年大幅成長14.44%，達147.62億元，EPS1.63元，皆創歷年新高的佳績。除於台灣有紮實的營運基磐外，合作金庫銀行目前已有22個海外據點，橫跨歐、亞、美、澳共8個國家與地區，貢獻超逾30%盈餘，公司的大舉海外發展、獲利表現不俗，適合有志青年發展長才之地。