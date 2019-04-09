魏應充砲轟衛福部油品檢測做偽證　魏：衛福部長出來面對

▲前味全董事長魏應充（圖右）開臉書傾訴「心內話」。（圖／翻攝自魏應充臉書）

記者林淑慧／台北報導

網紅企業家、前味全董事長魏應充今（9）日在臉書PO文表示，前年因油品案入獄服刑二年，因為法院只採信油以「標準檢驗法」，但衛福部食藥署一審時承認只做「快篩法」，到了二審卻改變說法為已做「標準檢驗法」，質疑衛福部配合檢察官做偽證，他要衛福部長出來面對。

魏應充本月2日親自在臉書PO文預告，這五年半來社會誤解共生，從即日起要上十二道「大菜」，今天則從油品檢測方式開始說起，強調其臉書開張目的不在洗白形象，而是要拔除自己喉嚨上的那根魚刺，能像大家一樣正常說話。

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▲最新網紅企業家魏應充今天在臉書上表示，衛福部食藥署在油品案一、二審的說法前後不一，質疑其替檢調做偽證，要求衛福部長出來面對。（圖／翻攝自魏應充臉書）

魏應充在臉書PO出衛福部在油品案一、二審的說法，一審時食藥署承認只有做「快篩法」，一審法官因此作成無罪判決。到了二審，食藥署竟然改變說法變成已做「標準檢驗法」，砲轟「衛福部食藥署配合檢察官作偽證，一二審說法完全不同。」

●一審 (彰化地院) :

104年8月20日，衛福部食藥署回文給彰化地院 ，說是用快篩檢驗法。

●二審 (台中高分院) :

105年4月15日，衛福部食藥署回文給台中高分院 ，改口說用標準檢驗法，檢驗日期更提前到104年2月6日，魏應充質疑：「哪裡冒出來的日期? 」

魏應充表示，食藥署從一審說沒有做標準檢驗法，到二審改「口供」說有做標準檢驗法，還憑空冒出來檢驗日期，「堂堂一個政府部會，可以從說謊到作偽證，公部門說謊作偽證，人民可以接受嗎？」