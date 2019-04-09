【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。
國民黨2020總統大選，究竟哪位候選人會出線？資深媒體人單厚之分析，表示趨勢一直在往韓國瑜這個方向走，目前為止沒有改變，認為賴清德若出線為民進黨總統候選人，對於韓國瑜參選也更有幫助。
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►陳明通「禽獸說」惹議 要從初選格局來看
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關鍵字：雲論,人雲亦云,單厚之,政壇,2020總統,韓國瑜,郭台銘
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