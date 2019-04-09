美國人不滿科技巨頭　卻反對大公司拆分競爭

▲ 根據民調顯示，美國人雖然不信任科技巨頭，但卻也不願意讓他們拆分。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國參議員伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）提出了打破大型科技公司的提議，但被絕大多數美國人反對。根據民調顯示，雖然大多數美國人不信任科技巨頭，但他們仍然不希望這些大公司被分拆。

據CNBC報導，《美國全國廣播公司》與《華爾街日報》民意調查顯示，有50％至47％的美國民眾不同意蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和谷歌（Google）等公司，應該分拆成較小的競爭公司，因為它們對美國人的生活影響太大，更有68％至28％的受訪者強調，這些決定應該留給自由市場而不是政府。

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尋求2020年民主黨總統候選人提名的麻薩諸塞州參議員華倫強調了她對挑戰企業權力的承諾，她的提議旨在打破全球收入至少250億美元的科技巨頭，其目標是通過改善競爭和防止濫用公司權力，來幫助消費者和小企業。

▲ 民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）

此份調查是在3月23日至27日對1000名成年人進行的電話調查，抽樣誤差率為3.1個百分點。根據民意調查顯示，美國人對那些龐大的公司持懷疑態度，只有6％的人表示他們信任臉書可以保護他們的個人訊息，而92％的人不相信；谷歌和亞馬遜的表現有好一點，但也只有一些而已。

有75％的人稱他們不能接受社群媒體公司收集用戶個人數據，用來幫助廣告客戶定位。絕大多數人表示社群媒體將美國人分開，浪費他們的時間、傳播謊言，並散布對公眾人物和公司的不公平攻擊。

只有36％的人稱自己對聯邦監管公司數量感到滿意，像是臉書和推特（Twitter）等公司，但他們顯然不希望這些公司的服務消失。

超過三分之一的美國人呼籲使用智慧型手機和社群媒體進行溝通，並與人們保持聯繫，朝著正確的社會方向邁出一步。60％的受訪者表示，技術帶來的好處多於弊端，並稱自己有望在未來五年內取得進一步進展。

對於美國的政治問題而言，對技術監管的態度不同於黨派界限，大多數民主黨人、共和黨人和獨立人士，都表示不滿意當前的監管水平，並同意大型科技公司的未來該由自由市場競爭來決定。