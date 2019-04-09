台股開盤上漲4.82點　指數驚驚漲測試10,800關卡



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

波音股價下挫拖累美股道瓊工業平均指數走軟，惟標準普爾500指數開低後跌幅逐漸收斂，日韓股早盤也跟著拉回修正，今（9）日台股集中市場加權指數開盤上漲4.82點，以10,805.39點開出，儘管大立光早盤仍續揚逾1%穩盤，但台股面臨1萬1,000點壓力，呈現驚驚漲格局，測試10,800關卡。

美股四大指數持平，標普 500 指數連續 8 個交易日收紅，寫下 2017 年 10 月以來最長連漲，市場目前在靜待周五企業最新財報季。收盤指數方面，美股道瓊指數下跌 83.97 點，或 0.32%，收 26341.02 點。那斯達克指數上揚 15.19 點，或 0.19%，收 7953.88 點。標普 500 指數上揚 3.03 點，或 0.10%，收 2895.77 點。費城半導體指數上揚 3.73 點，或 0.25%，收 1481.38 點。

分析師認為，受惠美股的多頭表現，加上4月邁入融券回補高峰期，預料台股將呈現驚驚漲格局，區間先以10,650點至1,1000點看待。本周股王大立光法說與上市櫃公司將公布3月營收將成市場關注焦點，市場期待再釋利多。籌碼方面，外資在台股仍屬偏多操作。