外資追捧力拚萬一行情　台指期續強開盤5分鐘內突破10800點

▲美國股市漲跌互見，台指期今天續強，一早衝破10800點關卡。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股財報季將至，市場關注企業獲利情況，美國股市漲跌互見，其中標普500指數連續8個交易日上漲，而道瓊則收黑，亞股各自表態，台指期今（9）日震盪走高，電子期指、金融期指同步上揚，早盤漲逾30點，指數順利突破10800點關卡，截至8點49分在10800點附近震盪。

波音股價領跌抑制股市漲幅，投資人靜待周五企業最新財報季，使得美股4大指數漲跌互見，其中道瓊工業指數終場下跌83.97點，跌幅0.32%，收26341.02點；標準普爾500指數則上漲3.03點，漲幅0.1%，報2895.77點；那斯達克指數收高15.19點，漲幅0.19%，以7953.88點作收；費城半導體指數尾盤同步上揚3.73點，漲幅0.25%，收1481.38點。

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台股期現貨周一掀起節後補漲行情，台股在蘋果三劍客強攻下，指數順利突破10800點關卡，最高一度衝上10807.05點，終場上漲96.19點，以10800.57點作收，成交量1556.24元，三大法人同步站在買方，合計買超99.5億元，其中自營商買超41.04億元，投信賣超0.39億元，外資及陸資買超58.1億元。

台指期昨天開高震盪，指數一路向上攻堅，盤中向10800點關卡挺進，尾盤上漲75點，收在10770點，與現貨相較，逆價差30.57點，成交量9萬1782口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1730口至3萬276口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加3046口至6萬2779口。