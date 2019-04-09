蘋果西打母公司爆掏空疑雲　謝金河：又是獨董惹禍了？

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司3日召開重大訊息記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

創立於1965年，並從1981年掛牌上市的知名飲料「蘋果西打」製造商大西洋飲料股份有限公司爆發公司掏空疑雲，股票確定暫停交易，且很可能面臨下市命運。財信傳媒董事長謝金河8日在臉書以「又是獨董惹禍了？」發文來分析這起事件。

謝金河表示，大西洋飲料股份有限公司以蘋果西打伴隨許多台灣人成長，是喜宴等場合中的必備飲品，但隨著大飲爆發公司掏空疑雲，股票面臨停牌和可能下市危機，蘋果西打很可能就此走入歷史。他指出，其實大西洋飲料因為是國泰蔡家轉投資企業，在當年的十信風暴中一度被波及，不過走過九死一生的危機，大飲股價曾一度大漲到285元。

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但近年來大飲狀況頻傳，蘋果西打爆發多起違反食品衛生管理法，遭到裁罰事件，而過去多年來每年皆小賺一千多萬元的大飲，去年第四季驚傳虧損6084.7萬元，現在紙包不住火，會計師不願掛保證，現在報載公司掏空現金，獨董都是自己人。

謝金河指出，大飲所揭露的兩個獨董，分別為林偉強和蘇芸樂，兩人底細外界也不是相當清楚，近日才發現這兩位分別是國信食品的代恊理及經理，謝金河痛批，「公司找兩個低階職員當獨董，主管單位才說『獨董都是自己人』，這不是馬後炮？」

謝金河認為，用這樣的標準來看，獨董都是董事長找來的，有哪幾個人不是自己人？本來公司就有有股權的監察人，現在全面強制獨董制，審計委員會取代原來監事會，公司原來稽核監督功能弱化，獨董成了共犯結構，更深化政商勾結體制，他更直指，台灣的兩個政黨不斷深化獨董制度，給政客經營政商關係合理化的護身符，這是台灣政治腐敗之源。