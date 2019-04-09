樂迷濕身都要買！放假淋雨跑遍超商　只為集滿「左岸x河岸」音樂饗宴

▲ 每季都會帶來不同驚喜的「左岸咖啡館」，這次和「河岸留言」合作，隨機搭配十多首音樂獻給樂迷。（圖／記者萬玟伶攝）

消費中心／綜合報導

面對忙碌緊湊的生活，每個上班族幾乎都是數著行事曆過日子，時間愈接近週末愈有精神，因為總算有個假日可以恣意做自己喜歡的事，對於愛音樂、熱愛跑演唱會的人來說更是如此！

這幾年的音樂節開辦次數直飆，一個週末可能就有好幾場音樂活動可跑，就算站著跳著好辛苦，但偶像的音樂總是可以為你投注滿滿！罷特……每次音樂節結束，隔天就是「憂鬱星期一」，前一天得到的力量，迅速被週一的辦公室K.O.掉該怎麼辦？別擔心，現在就衝到家樓下、公司旁的超商超市拿杯「左岸咖啡館」，不只是一杯香醇咖啡，更有著超驚喜的音樂饗宴，幫你迅速補滿心靈養分。

咖啡控都熟悉的品牌「左岸咖啡館」，以浪漫咖啡香牽動粉絲多年的心，吸睛外包裝更定期推出不同活動，像是去年就開始跨界藝文合作，只要拿起手機一掃杯蓋上的QR code，螢幕就會跳出詩意文字、浪漫圖像等，一秒給粉絲「沉浸咖啡館」的文青氣息！近期「左岸咖啡館」更在社群媒體公布，和原創音樂集散地「河岸留言」終於首度跨界合作，名稱就叫做——「左岸於河岸，留言」！





▲ 諸多樂迷朝聖地「河岸留言」，此次與左岸咖啡館跨界合作，要帶給樂迷們全新視聽感受。（圖／取自「河岸留言」官網）

這場讓所有粉絲都想不到的交會，就是左岸咖啡館的全新企劃。此次特別邀來韋禮安、小球莊鵑瑛、法蘭黛、許哲珮、蘇珮卿、無限融合樂團、Bazaar Mideast Jazz（中東爵士樂團）等近7組創作型歌手攜手演出，掃一下QR code就會知道你手上這杯咖啡想對你唱什麼歌、投注哪些能量？

▲ 音樂才子韋禮安也在此次開唱行列，網路也出現不少追星行程。（圖／翻攝自左岸咖啡館粉絲團）

共5種風味的「左岸咖啡館」隨機搭配精彩演出，每一場都讓粉絲彷彿置身「河岸留言」現場，近距離欣賞偶像的精湛演出，難怪一推出就讓粉絲寧願在滂沱大雨中連跑好幾家超商，就是為了要把左岸咖啡館帶回家！有許多粉絲加入了搜集全套的行列，同時也引來他人好奇「不就是音樂而已嘛～」NoNoNo，熱愛跑現場的骨灰級粉絲才知道，一場表演不只音樂，同等重要的還有音樂人情意誠意滿滿的獨白，就算唱的歌可以重複，但演唱時說出的話，是未來任何一場演出都無法複製的，絕對要追好追滿，再把這分感動收在心底！

這場音樂饗宴，也讓另一群從事創作的YouTuber、KOL，用擅長的影片、圖文搭配自己喜愛的音樂，呈現他們在看過演出後的共鳴或因此想起的難忘回憶。

以溫暖文字療癒許多粉絲的中文系網紅陳昭亦，則是掃描到許哲珮的《櫻桃色情人》，這首唱出遠距離戀人心聲的歌，讓陳昭亦也想起自己的感情故事，雖然突然拉開的距離，讓人失眠掙扎難受不已，「好在我們記得自己為何而愛且為彼此勇敢」，讓粉絲直呼「好甜啊」！不少人也被釣出分享，「無加糖拿鐵咖啡讓我想到大學和好姐妹拚早八的時光～」、「以前補習班下課，我爸都會帶一杯我最愛的昂列咖啡在門口等我」，因為「左岸咖啡館」，互不相識的網友在網路串聯下，難得共享獨一無二的回憶時光！

網紅左撇子Blaire也拍影片分享，訴說自己最喜歡用音樂來放鬆，就像在自己專屬的空間內停下腳步與音樂對話，她還親身示範，一掃左岸咖啡館上的QR code，小球何必紀念悠揚旋律飄散在空氣中，讓人不禁細細聆聽；而包甯心則是拉著男友入鏡，兩人公認小球在河岸留言演唱的LoveLoveLove，歌詞意境就如同兩人日常相處，不管遇到甚麼事情，都有個懂自己能溫柔依靠，甜蜜放閃羨煞網友。

在這個步調快速急促的時代，「喝咖啡」代表的不只是浪漫愜意，和左岸咖啡館的咖啡時光也可以是場沉澱，被音樂鼓舞的同時，不如再和自己來段親密對話、回溯往事，沉浸「左岸於河岸，留言」河岸為你打造的專屬氛圍中，享受和自己獨處的時光！

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