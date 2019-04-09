　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

樂迷濕身都要買！放假淋雨跑遍超商　只為集滿「左岸x河岸」音樂饗宴

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼左岸咖啡館，河岸留言，跨界合作，演唱會咖啡。（圖／記者萬玟伶攝）

▲ 每季都會帶來不同驚喜的「左岸咖啡館」，這次和「河岸留言」合作，隨機搭配十多首音樂獻給樂迷。（圖／記者萬玟伶攝） 

消費中心／綜合報導

面對忙碌緊湊的生活，每個上班族幾乎都是數著行事曆過日子，時間愈接近週末愈有精神，因為總算有個假日可以恣意做自己喜歡的事，對於愛音樂、熱愛跑演唱會的人來說更是如此！

這幾年的音樂節開辦次數直飆，一個週末可能就有好幾場音樂活動可跑，就算站著跳著好辛苦，但偶像的音樂總是可以為你投注滿滿！罷特……每次音樂節結束，隔天就是「憂鬱星期一」，前一天得到的力量，迅速被週一的辦公室K.O.掉該怎麼辦？別擔心，現在就衝到家樓下、公司旁的超商超市拿杯「左岸咖啡館」，不只是一杯香醇咖啡，更有著超驚喜的音樂饗宴，幫你迅速補滿心靈養分。

咖啡控都熟悉的品牌「左岸咖啡館」，以浪漫咖啡香牽動粉絲多年的心，吸睛外包裝更定期推出不同活動，像是去年就開始跨界藝文合作，只要拿起手機一掃杯蓋上的QR code，螢幕就會跳出詩意文字、浪漫圖像等，一秒給粉絲「沉浸咖啡館」的文青氣息！近期「左岸咖啡館」更在社群媒體公布，和原創音樂集散地「河岸留言」終於首度跨界合作，名稱就叫做——「左岸於河岸，留言」！

左岸

▲ 諸多樂迷朝聖地「河岸留言」，此次與左岸咖啡館跨界合作，要帶給樂迷們全新視聽感受。（圖／取自「河岸留言」官網）

這場讓所有粉絲都想不到的交會，就是左岸咖啡館的全新企劃。此次特別邀來韋禮安、小球莊鵑瑛、法蘭黛、許哲珮、蘇珮卿、無限融合樂團、Bazaar Mideast Jazz（中東爵士樂團）等近7組創作型歌手攜手演出，掃一下QR code就會知道你手上這杯咖啡想對你唱什麼歌、投注哪些能量？

▲ 音樂才子韋禮安也在此次開唱行列，網路也出現不少追星行程。（圖／翻攝自左岸咖啡館粉絲團）

共5種風味的「左岸咖啡館」隨機搭配精彩演出，每一場都讓粉絲彷彿置身「河岸留言」現場，近距離欣賞偶像的精湛演出，難怪一推出就讓粉絲寧願在滂沱大雨中連跑好幾家超商，就是為了要把左岸咖啡館帶回家！有許多粉絲加入了搜集全套的行列，同時也引來他人好奇「不就是音樂而已嘛～」NoNoNo，熱愛跑現場的骨灰級粉絲才知道，一場表演不只音樂，同等重要的還有音樂人情意誠意滿滿的獨白，就算唱的歌可以重複，但演唱時說出的話，是未來任何一場演出都無法複製的，絕對要追好追滿，再把這分感動收在心底！

這場音樂饗宴，也讓另一群從事創作的YouTuber、KOL，用擅長的影片、圖文搭配自己喜愛的音樂，呈現他們在看過演出後的共鳴或因此想起的難忘回憶。

以溫暖文字療癒許多粉絲的中文系網紅陳昭亦，則是掃描到許哲珮的《櫻桃色情人》，這首唱出遠距離戀人心聲的歌，讓陳昭亦也想起自己的感情故事，雖然突然拉開的距離，讓人失眠掙扎難受不已，「好在我們記得自己為何而愛且為彼此勇敢」，讓粉絲直呼「好甜啊」！不少人也被釣出分享，「無加糖拿鐵咖啡讓我想到大學和好姐妹拚早八的時光～」、「以前補習班下課，我爸都會帶一杯我最愛的昂列咖啡在門口等我」，因為「左岸咖啡館」，互不相識的網友在網路串聯下，難得共享獨一無二的回憶時光！

網紅左撇子Blaire也拍影片分享，訴說自己最喜歡用音樂來放鬆，就像在自己專屬的空間內停下腳步與音樂對話，她還親身示範，一掃左岸咖啡館上的QR code，小球何必紀念悠揚旋律飄散在空氣中，讓人不禁細細聆聽；而包甯心則是拉著男友入鏡，兩人公認小球在河岸留言演唱的LoveLoveLove，歌詞意境就如同兩人日常相處，不管遇到甚麼事情，都有個懂自己能溫柔依靠，甜蜜放閃羨煞網友。
在這個步調快速急促的時代，「喝咖啡」代表的不只是浪漫愜意，和左岸咖啡館的咖啡時光也可以是場沉澱，被音樂鼓舞的同時，不如再和自己來段親密對話、回溯往事，沉浸「左岸於河岸，留言」河岸為你打造的專屬氛圍中，享受和自己獨處的時光！

廣編特輯
 

ET快訊
女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭！竟是護士忘記取出
女星微整「醫生多做1件事」臉毀了！下一位病人竟死在手術台

關鍵字：左岸咖啡館,統一,河岸留言,獨立音樂,咖啡,法式

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】左岸咖啡館x河岸留言　「嘗」出你的專屬歌曲

免稅獨賣「格蘭利威」稀有絕釀　25年單一酒桶限量釋出

少女心大噴發　春季賞花懶人包一張圖秒懂 !

歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

張景嵐深夜告白：有你真好　女神的脆弱只有「他」看得到！

酷炫獻出處女導！上工72小時用撩妹提精神　摟肩女主播自肥：舒服要說～

家有「活力狗」最適合春天陪野餐！安全5tips讓寶貝草地奔跑大放電

氣場真的好重要喔！野餐自帶法式光芒tips大公開

展瑞太機車被邊緣？尼克木星看到他「造甘那盃」 這群人鬧翻畫面網瘋傳！

真的有上輩子嗎？催眠師把前世當「電影」　看完就能治癒自己！

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

2019飛奇兒動動日師大體育館登場　4大關卡讓孩子學習自我挑戰

樂迷濕身都要買！放假淋雨跑遍超商　只為集滿「左岸x河岸」音樂饗宴

快筆記！4月這幾天都有「星巴克買1送1」　線上還能抽100杯免費飲料

動作快！網購天天近30款夯品整點開賣　搶到半價入手

攻黑金商機　東森購物首次引進客製化咖啡豆

集結三大藝文團隊65場免費演出　家樂福「揪厝味藝術節」來了

一次爽中「100杯免費飲料」！星巴克夏日闖關連續21天免費玩刮刮卡

【廣編】與眾不同金蘋果系列　展開冒險歡樂旅程

東森自然美必敗入門首選款　近5折get專櫃品質全效保養品

【廣編】厚棒衛生紙一抽搞定　上廁所不怕「金手指」

小兒子出櫃參加同志遊行　「閃電俠」韋德暖心貼文被讚爆

日職／球吻中斷先發　陽岱鋼9日重返先發戰中日龍

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

澳洲神秘沙漠「有自己的時區」！　旅客霧煞煞當地人卻說習慣了

小孩腸胃道鬧「便」扭？　專家教你如何對症下藥

街車仿賽復古4重機齊登台！KAWASAKI預購再送騎士背包

超巨大SNOOPY抱枕這裡買　讓史努比跟查理布朗陪你懶懶宅在家

快訊／卓榮泰：遵照黨內初選規則　尋求彈性與可能

莊智淵跨界合作任高雄觀光代言人　先在球桌上尬韓國瑜

宿舍定時斷電女大生「忘了關吹風機」　火燒書桌賠1萬元

旗山老街買蔥油餅看到低胸口罩妹　1張70他讚嘆：看起來不錯吃

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

黑糖奶失寵了！網友狂推「半熟奶..

夏日闖關一次爽中100杯星巴克..

筆記！4月這幾天都有星巴克買1..

小確幸！超商美式、拿鐵買2送2

超商土司經典口味霸氣歸隊！

有一種身體叫「媽媽覺得你三薄身..

小7「8種復仇者聯盟」集點商品..

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

火鍋控吃起來！活龍蝦只要588..

麥當勞大薯限時7週買一送一！

小7獨家MARVEL復仇者聯盟..

星巴克這2天「只有4小時」買1..

網購天天近30款夯品搶到半價入..

更多熱門

相關新聞

筆記！4月這幾天都有星巴克買1送1

迎接夏日來臨，星巴克將接連推出買一送一優惠活動，並於明（10日）推出線上夏日闖關活動，有機會刮中100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。

兩岸開戰　民調：23%民眾願抵抗

攻黑金　東森購物引進客製化咖啡豆

夏日闖關一次爽中100杯星巴克！

小確幸！超商美式、拿鐵買2送2

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

今天就要退休了...郵局員工被發現倒臥客廳亡

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面